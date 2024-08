Ihr Neuer? Camila Cabello feiert auf Ibiza mit Unbekanntem

Ist Camila Cabello (27) neu verliebt oder genießt sie einfach eine gute Zeit? Das fragen sich vermutlich gerade die Fans der Sängerin. Sie wird im Urlaub auf Ibiza nämlich bei einem ausgelassenen Abend erwischt – an ihrer Seite ein unbekannter Mann. Zusammen verbrachten die beiden eine Nacht in dem Klub DC10. Die Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen Camila in angeregten Gesprächen mit ihrem Begleiter auf dem Außengelände der Location. Das Interesse scheint beiderseits da zu sein. Ganz allein ist die gebürtige Kubanerin aber nicht, denn die meiste Zeit ist ihre Freundin bei ihr.

Was wohl Camilas Ex Shawn Mendes (26) zu ihrer Begleitung sagt? Immerhin kursierten bis vor wenigen Wochen Gerüchte, die beiden könnten wieder miteinander anbandeln. Beim Copa-América-Finale saßen sie auf der Tribüne sogar nebeneinander und verfolgten zusammen das Fußballspiel. Kurz danach klärte eine Quelle die Situation jedoch auf. "Sie sind nicht wieder zusammen. Sie sind nur Freunde", betonte der Insider gegenüber Us Weekly. Beide sollen sich noch nahestehen und einen harmonischen Umgang pflegen, aber nicht regelmäßig miteinander sprechen. "Wenn sie sich sehen, ist es, als ob keine Zeit vergangen wäre", meinte die Quelle weiter.

Zwischen den Jahren 2019 und 2021 galten Camila und Shawn als eines der Traumpaare Hollywoods. Im Frühjahr vergangenen Jahres flammte ihre Liebe kurzzeitig wieder auf – und das für alle sichtbar auf dem Coachella Festival. Bei einem der Konzerte standen die beiden gemeinsam im Publikum, tanzten und knutschten innig. Doch nach wenigen Wochen war wieder Schluss. "Es war nur eine Affäre und sie haben es jetzt beendet. Sie haben erkannt, dass es wahrscheinlich ein Fehler war, es noch einmal zu versuchen", erklärte ein Insider gegenüber The Sun.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello, November 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Camila den Unbekannten datet? Nee, das sieht mir eher nach einer Zufallsbekanntschaft aus. Ja, warum sollten sie sonst Zeit zusammen verbringen? Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de