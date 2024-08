Katie Price bewundert Schönheit von Schwiegertochter in spe

Da fällt Katie Price (46) wohl fast die Kinnlade herunter. Das Reality-Sternchen ist bekannt für seine Beauty-Obsession – immer wieder legt sich das einstige Boxenluder sogar unters Messer, um ihren Maßstäben von Attraktivität zu entsprechen. Eine Frau, die Katies Definition von Schönheit offenbar voll entspricht, ist die Freundin ihres Sohnes Junior Savva Andre (19). Auf Instagram postete Jasmine Orr, die Herzensdame ihres Sprösslings, einige ungeschminkte Schnappschüsse nach dem Duschen. Mit ihren nassen brünetten Locken, nur mit einem Handtuch bedeckt, blickt die Influencerin verführerisch in die Kamera. Angetan von der natürlichen Schönheit ihrer Schwiegertochter in spe schreibt Katie unter die Bilder: "So hübsch", und fügt ihren anerkennenden Worten ein rotes Herz-Emoji an.

Im April berichtete Junior das erste Mal öffentlich von seiner neuen Beziehung. Wer die Glückliche ist, behielt er jedoch zunächst für sich – doch nicht lange. Nur rund einen Monat später, im Mai dieses Jahres, machte er die Beziehung zu Jasmine mit einigen Pärchen-Schnappschüssen auf Instagram offiziell. Dass es sich bei seiner Liebsten um die Love Island-Bekanntheit handle, wird wohl für viele Fans keine große Überraschung gewesen sein. Schon vor dem Beziehungsdebüt im Netz wurde gemunkelt, dass der 19-Jährige mit dem 23-jährigen Reality-Sternchen liiert sei.

Rund fünf Jahre liegen zwischen Junior und seiner Flamme. Kurz vor Juniors 19. Geburtstag äußerte sich Katie in ihrem Podcast "The Katie Price Show" zu der Alters-Gap zwischen den Turteltauben: "Es ist nicht so, als wären sie Schulkinder. Das Merkwürdige ist, dass sie 23 ist und er 18." Obwohl der Altersunterschied für sie ein wenig ungewohnt sei, habe die 46-Jährige damit jedoch kein Problem: "In Beziehungen kann es immer einen Altersunterschied geben. Wenn man älter wird, spielt er keine Rolle mehr!"

Anzeige Anzeige

Instagram / jasmineo2000 Jasmine Orr, Freundin von Junior Savva Andre

Anzeige Anzeige

Instagram / officialjunior_andre Junior Savva Andre und Jasmine Orr

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Jasmines ungeschminkten Look? Total toll, sie ist eine natürliche Schönheit. Hmm, haut mich jetzt nicht vom Hocker... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de