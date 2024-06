Junior Savva Andre teilt erste Fotos mit seiner Freundin!

Junior Savva Andre (19) macht seine Beziehung nun auch im Netz offiziell. Auf Instagram teilt der Sohn von Katie Price (46) und Peter Andre (51) die ersten Pärchenbilder mit seiner Freundin Jasmine Orr. Arm in Arm sitzen die beiden in einem Restaurant. Auf einem der Fotos drückt Junior seiner Partnerin zärtlich einen Kuss auf die Wange. Auf einem weiteren Schnappschuss hält er demonstrativ den Mittelfinger in die Kamera, während Jasmine herzlich lacht – ein Zeichen an mögliche Hater, die sich über den Altersunterschied der beiden lustig machen könnten?

Zwischen Jasmine und Junior liegen fünf Jahre. Während der Promi-Spross am Donnerstag seinen 19. Geburtstag feierte, ist seine Freundin bereits 23 Jahre alt. Seine Mutter Katie scheint das jedoch nicht zu stören. "Es ist nicht so, als wären sie Schulkinder", erklärte sie vor einiger Zeit in ihrem Podcast "The Katie Price Show" und fügte hinzu: "Das Merkwürdige ist, dass sie 23 ist und er 18. In Beziehungen kann es immer einen Altersunterschied geben. Wenn man älter wird, spielt er keine Rolle mehr!" Die Reality-TV-Darstellerin freue sich darauf, Jasmine bald kennenzulernen. Ihr Ex Peter und dessen neue Frau Emily MacDonagh sollen bereits Bekanntschaft mit ihrer Schwiegertochter in spe geschlossen haben.

Im April waren erstmals Gerüchte um eine Beziehung zwischen Junior und Jasmine aufgekommen. Einige Wochen zuvor hatte Junior bereits selbst verraten, dass er vergeben ist. Als ein Fan den 19-Jährigen via Instagram fragte: "Knutschen, heiraten oder meiden – Dua Lipa (28), Kendall Jenner (28) oder Kim Kardashian (43)?" antwortete er: "Keine von ihnen. Warum? Weil ich ein tolles Mädchen zu Hause habe."

Instagram / katieprice Junior Andre und Katie Price im August 2020

Getty Images Junior Savva Andreas Andre im Juli 2022

