Nicht monogam: "Princess Charming"-Maike verunsichert Lea

Lea Hoppenworth und Maike kannten sich schon vor Princess Charming und viele Fans hoffen auf eine Weiterführung ihrer Sommerromanze. Doch in der Entscheidungsnacht der aktuellen Folge offenbart die Kandidatin etwas, das zu einem Problem werden könnte. Nachdem Lea ihr verkündet, dass sie die Kette behalten darf, erklärt die Brünette: "Ich nehme die Kette erst einmal an, aber ich glaube, dass auch wir in Bezug auf Beziehungskonzepte ein bisschen länger sprechen müssen." Die Princess reagiert sichtlich genervt, tritt einen Schritt zurück und fragt nach, ob Maike nicht jetzt schon die Villa verlassen möchte.

Auch im Einzelinterview nach der Happy Hour hat Lea die Nase voll. Kopfschüttelnd stellt die Copywriterin klar: "Zu Maike möchte ich nichts sagen." Das Thema Beziehungsformen ist ein wunder Punkt für die Princess, da sie sich eine monogame Partnerschaft vorstellt, mehrere Singles allerdings Polyamorie vorziehen. Nach Lucia muss deshalb in der Kettenzeremonie auch Tommi die Koffer packen und die Heimreise antreten.

Kurz vor der Entscheidungsnacht verrät Maike im Gespräch mit Hang: "Ich will auf gar keinen Fall eine monogame Beziehung führen." Ihr Geständnis überrascht so manchen Zuschauer der Kuppelshow. "Ich finde das mit Maike irgendwie komisch. Sie weiß doch schon die ganze Zeit, dass sie poly sein will und Lea nicht. Da verstehe ich gar nicht, wo dieser Drang herkommt, das jetzt erst zu thematisieren. Das hätte man ja schon vorher machen können", meint ein Fan auf Instagram. Viele User haben Mitleid mit der 30-Jährigen: "Wie enttäuscht Lea war, als Maike ihr das erzählt hat, bricht mir das Herz."

