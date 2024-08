Diese "Princess Charming"-Singles gehen in der siebten Folge

Bei Princess Charming steht wieder eine Kettenzeremonie bevor und das bedeutet: Einige der Singles müssen die Villa verlassen. In dieser Woche fällt Lea Hoppenworth die Entscheidungsverkündung wohl besonders schwer, denn vor der Entscheidungsverkündung gibt sie zu: "Das ist die erste Zeremonie, bei der ich wirklich das Gefühl habe: Jetzt lasse ich die Leute nicht mehr mit so einem guten Gefühl nach Hause gehen." Als Erste muss Inci ihre Kette bei der Princess abgeben. Auch für Lara endet die Reise nach der aktuellen Folge. "Ich fühle mich dir zwar sehr verbunden, aber eher auf eine freundschaftliche Art und Weise", erklärt Lea die Entscheidung, Lara nach Hause zu schicken. Tommi ist der dritte Single, der nach dieser Folge den Flug zurück nach Deutschland antreten muss.

Bei einem früheren Gespräch mit Lea offenbarte Tommi, sich in Zukunft eine polyamore Beziehung zu wünschen. Mit dieser Beziehungsform kann sich die Princess wiederum nicht identifizieren, weshalb Tommi den Nachhauseweg antreten muss. "Ich möchte nicht nochmal in eine Situation kommen, in der ich mir dann vielleicht selber nicht mehr treu bleibe oder auch du dir nicht treu bleiben kannst", begründet die Blondine ihren Entschluss.

Im Gegensatz zu Tommi und Lara verlässt Inci die Datingshow aus freien Stücken. Noch vor der Entscheidungsverkündung suchte sie das Gespräch zu Lea und verkündete ihr: "Das fällt mir echt schwer. Bevor ich noch mehr Chaos stifte [...] habe ich beschlossen, heute die Kette abzugeben." Der Grund: Zwischen Inci und Mitstreiterin Marlen hatte es ordentlich gefunkt. Die 27-Jährige fing sogar an, Gefühle für den Rotschopf zu entwickeln und konnte sich deshalb nicht mehr auf ein weiteres Kennenlernen mit Lea fokussieren.

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Tommi Foto: RTL / Markus Hertrich Tommi, "Princess Charming 2024"-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Inci, "Princess Charming"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Leas Entscheidung nachvollziehen? Ja, total! Ich habe schon mit dem Exit dieser Singles gerechnet. Nee, ich hätte gedacht, dass sie andere Singles rauswählt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de