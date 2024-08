Tommy Fury äußert sich zu der Trennung von Molly-Mae Hague

Vor wenigen Stunden gab Molly-Mae Hague (25) überraschend bekannt, dass sie und ihr Verlobter Tommy Fury sich getrennt haben. Auf Instagram äußert sich nun auch der Boxer zu dem plötzlichen Liebes-Aus. "Ich bin untröstlich, dass Molly und ich uns entschieden haben, unsere Beziehung zu beenden", beginnt Tommy sein Statement und fügt hinzu: "Die letzten fünf Jahre haben dazu geführt, dass wir unser wunderschönes Mädchen Bambi bekommen haben und ich werde Molly für immer dankbar sein, dass sie mich zum Vater gemacht hat."

Für ihre gemeinsame Tochter will das einstige Paar offenbar dennoch gemeinsam an einem Strang ziehen. "Bambi ist unsere Priorität", macht der 25-Jährige in seiner Stellungnahme auf Social Media deutlich. Dabei wendet sich Tommy auch mit einem konkreten Appell an seine Fans: "Bitte respektiert unsere Privatsphäre und die unserer Familien, während wir uns durch diese schwierige Zeit navigieren."

Im Jahr 2019 hatten sich Molly und Tommy bei Love Island kennengelernt – zwischen den beiden hatte es auf Anhieb gefunkt. Im Januar 2023 durften sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen: ihre Tochter Bambi. Im Sommer desselben Jahres gaben die TV-Bekanntheiten dann ihre Verlobung bekannt. Zur großen Hochzeit kam es allerdings nie.

Instagram / mollymae Influencerin Molly-Mae Hague, Profiboxer Tommy Fury und Tochter Bambi

Instagram / tommyfury Tommy Fury, Boxer

