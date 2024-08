Annett Louisan traf ihren Vater erstmals bei Autogrammstunde

Annett Louisan (47) gehört zu den bekanntesten deutschen Sängerinnen und ist mittlerweile bereits seit über 20 Jahren in der Branche tätig. Die Musik ist offenbar nicht nur der Grundstein ihrer Karriere, sondern half ihr auch, zu ihren Liebsten zurückzufinden. Ihren Vater habe Annett erst kennengelernt, als sie bereits erwachsen war – und das auf sehr unkonventionelle Weise, wie sie Gala erzählt: "Ich traf ihn auf meiner ersten Tournee bei einer Autogrammstunde. Ich glaube, wir wussten beide, wie ungünstig der Zeitpunkt war. Heute verstehen wir uns gut, ich habe meinen Frieden damit gefunden."

Mittlerweile ist die 47-Jährige selbst stolze Mama. Gemeinsam mit ihrem Partner Marcus Brosch hat sie eine Tochter, die 2017 zur Welt kam. Das Elternsein habe Annett die Augen geöffnet. "Nach der Geburt lernt man sich neu kennen. Man merkt dann auch, wie ähnlich man der eigenen Mutter ist", äußert sie sich weiter offen im Gespräch mit dem Magazin. Auch seit den Anfängen ihrer Karriere sei die Blondine mittlerweile viel reifer geworden: "Ich war naiver, unkontrollierter, habe schneller Verträge unterschrieben und nicht so viel nachgedacht. Heute achte ich mehr auf Taten, weniger auf Worte."

Obwohl es in den vergangenen Jahren eher etwas ruhiger um die Musikerin geworden ist, überraschte Annett ihre Fans erst vor wenigen Monaten mit ihrer Teilnahme bei The Masked Singer. Dort sang sie sich verkleidet als Zuckerwatte in die Herzen der Zuschauer. "Mir hat die Teilnahme viel Freude bereitet, weil ich die Sendung von Anfang an eher als eine Art Ratespiel empfunden habe und weniger als einen Wettbewerb", verriet sie im Interview mit Promiflash.

Getty Images Annett Louisan bei "Udo Juergens – Mitten im Leben"

ProSieben / Willi Weber Annett Louisan bei "The Masked Singer"

