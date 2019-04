Bereits am 14. Mai beginnt der diesjährige Eurovision Song Contest in Tel Aviv. Während eingefleischte Fans die verschiedenen Künstler bereits ausgecheckt und einen persönlichen Favoriten gekürt haben dürften, war ein Detail bislang unbekannt: die Jury, welche neben den Zuschauern im Namen von Deutschland Punkte vergeben wird. In einem offiziellen Statement verkündete die ARD nun, dass Joe Chialo, Annett Louisan (42), Nicola Rost, Nico Santos und Michael Schulte (29) diese Aufgabe übernehmen werden.

Joe Chialo ist Gründer und Geschäftsführer des Labels Airforce1 Records und seit 2016 in einer neu geschaffenen Position für Universal Music tätig. Gegenüber der ARD betonte Joe, dass er den ESC als ein Projekt zur Bekämpfung des Auseinandertreibens der Völkergemeinschaft sehe.

Annett Louisan ist eine Musikerin und Komponistin, die bisher über 1,5 Millionen Alben verkaufen und für ihre Arbeit zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen einheimsen konnte. Im Gespräch mit dem Sender erzählte sie, dass der ESC aus ihrer Sicht für Vielfalt, Weltoffenheit und Toleranz stehe.

Nicola Rost gilt nicht nur als kreativer Kopf der Band Laing, sondern konnte sich auch als Solokünstlerin und Komponistin einen Namen machen. Wie sie verriet, interessiere sie sich im Rahmen des ESC besonders für Musik in der jeweiligen Landessprache der Künstler.

Nico Santos erhielt für seine Singles bereits mehrere Auszeichnungen und war als Komponist für diverse deutsche Musikgrößen tätig, bevor er im vergangenen Herbst sein eigenes Debütalbum auf den Markt brachte. Beim ESC freue er sich vor allem auf unglaubliche Talente mit tollen Shows, wie er im Gespräch mit dem Sender anmerkte.

Michael Schulte erreichte im vergangenen Jahr am ESC den vierten Platz für Deutschland und startete nach seiner Teilnahme an dem Mega-Event als Singer-Songerwriter richtig durch. Er sei sich nun sicher, dass die Erfahrung als Jurymitglied für ihn ein weiteres, persönliches ESC-Highlight werde.

