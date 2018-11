Annett Louisan (41) meldet sich musikalisch zurück! Die Ex-Sing meinen Song-Teilnehmerin brachte vor zwei Jahren ihr letztes Album heraus – auf der Platte "Berlin - Kapstadt - Prag" interpretierte sie unter anderem Songs von Rammstein und Marteria neu. Danach verabschiedete sich die 41-Jährige in die Baby-Pause. Im Sommer 2017 kam ihre Tochter Emmylou Rose zur Welt – die muss ihre Mama in Zukunft mit ihren Fans teilen, denn: Annett Louisan bringt ein neues Album heraus und wird wieder auf Tour gehen.

Auf ihrem Instagram-Account teilt die Sängerin die freudige Nachricht ihren Followern mit: 2019 erscheint ihr Longplayer "Kleine große Liebe" – anschließend geht es auf Deutschland-Tour: "Endlich wieder auf Tournee! Ich bin schon jetzt aufgeregt und freue mich so sehr auf die Konzerte und die gemeinsame Zeit mit euch", schreibt sie auf der Foto- und Videoplattform. Es sei viel passiert und es gebe einiges zu erzählen.

Annetts Anhänger freuen sich bereits sehr auf die Rückkehr ihres Idols: "Ich war letztes Jahr auf einem Konzert in Berlin. Freue mich auf nächstes Jahr", "Dank" und "Endlich geht's wieder los", lauten nur drei der begeisterten Kommentare unter dem Social-Media-Beitrag.

Instagram / annettlouisan_official Annett Louisan mit ihrem Baby

Getty Images Annett Louisan, Sängerin

Getty Images Annett Louisan in Berlin, September 2014

