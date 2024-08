Endlich: Mit ihr moderiert Florian Silbereisen Goldene Henne

Eine lang erhoffte Zusammenarbeit wird endlich Realität: Florian Silbereisen (43) und Barbara Schöneberger (50) werden gemeinsam die diesjährige Verleihung der Goldenen Henne moderieren. Die Veranstaltung wird am 15. November stattfinden, wie gegenüber DWDL bestätigt wurde. Der Schlagersänger, der seit zwei Jahren Gastgeber der Preisverleihung ist, habe sich von Anfang an gewünscht, mit der Moderatorin zusammenzuarbeiten. "Als ich 2022 gefragt wurde, ob ich die Goldene Henne moderieren würde, habe ich sofort gesagt: Nur zusammen mit der Expertin für Preisverleihungen im deutschen Fernsehen, mit Barbara Schöneberger!", erzählt Florian.

"Aber am Ende stand ich allein auf der Bühne, weil sie leider keine Zeit hatte, da sie vermutlich längst irgendwo irgendeiner anderen Preisverleihung zugesagt hatte", verrät der Musiker weiter. Nun wird sein Herzenswunsch aber endlich Wirklichkeit. "2024 geht mein Wunsch nun endlich in Erfüllung und ich darf die Henne-Jubiläumsshow endlich zusammen mit Barbara Schöneberger präsentieren", schwärmt er gegenüber dem Branchenmagazin. Sein Traum rührt nicht von irgendwoher: Barbara sei für ihn die "Königin der Unterhaltung" und er liebe es, dass sie "so schnell im Kopf, so unfassbar witzig, spontan und wortgewandt" sei.

Auch Barbara, die bereits viele Preisverleihungen im deutschen Fernsehen moderierte, zeigt sich begeistert von der Zusammenarbeit. "Ich habe Florian Silbereisen in den letzten Jahren ins Herz geschlossen", äußert sie sich gegenüber SuperIllu. Dank ihm habe die Blondine den Fernsehpreis für die Moderation des deutschen Vorentscheids zum Eurovision Song Contest gewonnen. Florian sei für sie "einfach ein perfekter Gesprächspartner", auf den sie sich stets verlassen könne. Die Vorfreude auf die diesjährige Goldene Henne dürfte somit nicht nur beim Publikum, sondern auch bei den beiden Moderatoren selbst groß sein.

Getty Images Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen, 2024

Instagram / floriansilbereisen.official Florian Silbereisen und Barbara Schöneberger beim deutschen Vorentscheid für den ESC

