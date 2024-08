Mit Promi-Party: So luxuriös feiert Maya Jama 30. Geburtstag

Maya Jama (30) hat einen ganz besonderen Grund zum Feiern: Die Moderatorin ist 30 Jahre alt geworden. Anlässlich ihres Ehrentags ließ die Beauty eine ordentliche Sause steigen und lud ihre Gäste am Mittwoch in das Londoner Restaurant Belvedere ein. Einblicke in das pompöse Spektakel teilt die Love Island-UK-Bekanntheit auf Instagram: Das Geburtstagskind posiert in einem sexy Leder-Minikleid, präsentiert stolz ihre opulent gedeckte Tafel und ließ sich von zahlreichen Promis feiern. Unter ihnen befanden sich unter anderem Musiker Jordan Stephens (32), Big Brother-Host AJ Odudu sowie einige Freunde und Familienmitglieder der Britin.

Zu ihrem Geburtstag gab es natürlich auch eine Gesangseinlage ihrer Liebsten sowie eine mehrstöckige Geburtstagstorte. Wie sehr Maya die herzliche Aufmerksamkeit genoss, machte sie mit einem breiten Strahlen im Gesicht deutlich. In ihrer Story teilt die 30-Jährige einen kurzen Clip von dem Moment, in dem sie die Kerzen ihres Kuchens auspustet und total happy wirkt.

Dass Maya kein Kind von Traurigkeit ist, bewies sie auch nach dem Liebes-Aus von ihrem langjährigen Partner Stormzy (31). Zwar trennten sich die Schönheit und der Rapper vor ein paar Monaten, dennoch scheint es harmonisch zwischen dem einstigen Paar zu laufen. Auf YouTube veröffentlichte der Hip-Hop-Star erst vor wenigen Wochen ein Video, in dem er mit seiner Ex turtelt, tanzt und in die Kamera grinst.

Instagram / mayajama Maya Jama, Moderatorin

Getty Images Maya Jama und Stormzy, Oktober 2017

