Trotz Trennung: Maya Jama und Stormzy turteln in Musikvideo

Mitte Juli gaben Stormzy (31) und Maya Jama (29) ihr Liebes-Aus bekannt. Nach fünf Jahren und mehreren Versuchen war ihre Beziehung endgültig vorbei. Doch in einem brandneuen Musikvideo des Rappers Aitch überraschen die Ex-Turteltauben ihre Fans nun mit einem gemeinsamen Auftritt. Der Clip, der auf YouTube zu sehen ist, zeigt den Hip-Hop-Star und die TV-Bekanntheit beim Glastonbury-Festival in England. Fröhlich tanzen die zwei darin zur Musik und grinsen in die Kamera. Heißt das, der Rapper und die Moderatorin waren zum Zeitpunkt des Festivals Ende Juni noch ein Pärchen?

Es ist gut möglich, dass Stormzy und Maya als Freunde beim Glastonbury unterwegs waren. In ihrer Stellungnahme zur Trennung machten die Briten klar, dass sie weiterhin gut aufeinander zu sprechen seien. "Wir schätzen uns immer noch sehr, wir respektieren uns immer noch und wir sind immer noch dankbar für die Zeit, die wir miteinander verbracht haben. [...] Also macht keinen Aufstand, wenn ihr uns also bei den Brit Awards oder so seht – wir sind Kumpels!", verkündeten sie auf Instagram.

Nur wenige Wochen vor dem Ende ihrer Liebesgeschichte spekulierten die Fans des Paares noch auf eine Verlobung. Grund dafür war eine auffällige Bilderreihe auf Social Media. In den inzwischen gelöschten Schnappschüssen schauten sich der Musiker und die 29-Jährige ganz verliebt in die Augen. "Für eine Sekunde dachte ich, dass das erste Bild die Verlobung zeigt!", freute sich schon ein User. Ein Fan ließ sich sogar zu einer Aufforderung an den "Vossi Bop"-Interpreten hinreißen und schrieb: "Heirate diese Frau."

Maya Jama im November 2022

Stormzy, Rapper

