Olli Pocher und Ex Sandy kuscheln auf Adele-Konzert im Regen

Oliver Pocher (46) und Sandy Meyer-Wölden (41) ließen sich vor zehn Jahren scheiden. Trotzdem herrscht kein böses Blut zwischen den früheren Eheleuten. Das bewiesen der Comedian und die Beauty bereits mehrfach im Netz und Co. – wie auch jetzt. Auf Instagram teilt Olli ein niedliches Foto der zwei: Während strömendem Regen kuscheln er und seine Ex superharmonisch auf einem Konzert von Adele (36). "Trotz Regen... Was für ein Abend!", schreibt der Komiker auf dem Onlineportal und fügt hinzu: "Es gibt kein schlechtes Wetter. Nur falsch angezogen!" Auf dem Schnappschuss grinst der Familienvater überglücklich in die Kamera, während seine Begleitung ihren Arm liebevoll um ihn gelegt hat und beherzt lacht.

Auch das Model postet einige Einblicke seines Besuchs auf der Social-Media-Plattform: Auf einem Selfie sind die 41-Jährige und ihr einstiger Partner in Regenponchos gehüllt und lassen sich von dem miesen Wetter nicht die gute Laune verderben. Den Beitrag kommentiert die Medienpersönlichkeit mit den Worten: "Datenight mit Adele!" Außerdem veröffentlicht Sandy einige Aufnahmen der Sängerin, die souverän im Regen performt.

Bei so viel Herzlichkeit zwischen Olli und Sandy schießt bei dem einen oder anderen Fan die Frage in den Kopf, ob beide wieder ein Paar sind. In ihrem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" äußerte sich Amira Pochers (31) Ex Anfang dieses Monats mit folgenden Worten dazu: "Unser Status ist 'glücklich geschieden'. Durch diesen Podcast hat sich eine zusätzliche Nähe aufgebaut." Über ihre aktuelle Verbindung ist der 46-Jährige besonders happy und verriet außerdem: "So, wie es jetzt ist, ist es genau perfekt."

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im August 2024

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2024

