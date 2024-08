Prinz Harry und Herzogin Meghan sind in Kolumbien gelandet

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghans (43) angekündigte Kolumbien-Reise hat nun offiziell begonnen! Wie People berichtet, landete das royale Paar um 9 Uhr Ortszeit und wurde von Vizepräsidentin Francia Márquez und ihrem Ehemann Rafael Yerney Pinillo in Empfang genommen. Vom Flughafen ging es für Meghan und Harry direkt in die Residenz der Vizepräsidentin, in der sie sich bei Kaffee und Tee austauschten. Außerdem verspeisten die vier gemeinsam das traditionelle Pan de Bono – eine Art kolumbianisches Käsegebäck.

Der Besuch des Rotschopfes und seiner Ehefrau habe rund 30 Minuten gedauert. Währenddessen tauschten sie sich über ihre Ideen und Ziele bezüglich einer sichereren digitalen Zukunft sowie Hilfen für eine verbesserte mentale Gesundheit aus, wie unter anderem Harper's Bazaar berichtet. Zudem habe Francia dem Briten ihre pure Bewunderung gegenüber seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (✝36) ausgesprochen. Im Anschluss an ihre angeregten Gespräche tauschten sie noch Willkommensgeschenke aus.

Der Besuch des südamerikanischen Landes folgt einem strengen Zeitplan. Nach Informationen von People werden Harry und Meghan am ersten Tag ihrer Reise noch eine Schule anschauen und sich mit verschiedenen Akteuren bei einem Gipfeltreffen über die Schaffung eines positiveren Online-Umfelds austauschen. Den zweiten Tag verbringen sie laut dem Newsportal in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá, in der sie sich unter anderem mit Schülern über Bildung austauschen und bei einem Mittagessen mit der Vizepräsidentin teilnehmen werden.

Getty Images Francia Márquez, Vizepräsident von Kolumbien

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Mai 2024

