Klammheimlich: Jennifer Lopez war doch bei Bens Geburtstag

Es schien, dass Ben Affleck (52) seinen Geburtstag ohne seine Ehefrau Jennifer Lopez (55) verbringt. Stattdessen bekam er Besuch von seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52). Doch J.Lo ließ sich offenbar doch blicken. Paparazzi erwischten die Sängerin beim Verlassen des Hauses ihres Gatten. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie sie heimlich aus der Tür schlüpft und zu ihrem Auto geht. Offenbar ließ sie ihre angeblichen Unstimmigkeiten mit dem Schauspieler hinter sich, um seinen Ehrentag mit ihm zu feiern. Auf ihre Vorgängerin traf sie wohl aber nicht. Die verließ das Gebäude bester Laune nur wenige Stunden vor J.Lo.

Einen öffentlichen Geburtstagsgruß für Ben gab es aber nicht. Stattdessen teilte die 55-Jährige an dem Tag ein Bild von sich an der Tür eines Cabrios in einem sexy durchsichtigen Kleid. Mit verruchtem Blick schaut sie in die Kamera, aber warme Worte für ihren Noch-Ehemann waren nicht dabei. Wie es scheint, hat sie ihn aber nicht vergessen. Nach bösem Blut sieht das aktuell also nicht aus. Und tatsächlich gab es erst vor ein paar Tagen Gerüchte, dass J.Lo und Ben sich langsam wieder annähern, nachdem sie ihm schon vor seinem Geburtstag einen Besuch abgestattet hatte.

Wie der aktuelle Stand bei dem einstigen Traumpaar ist, ist nicht ganz klar. Was bekannt ist, ist, dass sie getrennt leben. Von Scheidung ist noch keine Rede – und vor allem die Kinder von beiden wollen das in jedem Fall verhindern. Sie konnten eine enge Bindung aufbauen und wollen um jeden Preis vermeiden, dass es zu einer Scheidung kommt. Wohl auch deshalb verbrachte der Popstar zuletzt einen Nachmittag mit Bens Sohn Samuel (12). Und seine Tochter Violet (18) hätte ebenfalls am liebsten eine Reunion, meinte ein Insider gegenüber Daily Mail. "Violet wünscht sich, dass ihr Vater Ben bei J.Lo bleibt", erklärt die Quelle.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass J.Los Besuch zu Bens Geburtstag heißt, dass die beiden sich wieder annähern? Nein, das ist reine Höflichkeit. Ja, sie verstehen sich offenbar wieder besser. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de