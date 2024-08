Nähern sich J.Lo und Ben Affleck etwa wieder einander an?

Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (51) haben nach einem Sommer der räumlichen Trennung offenbar wieder zusammengefunden. Wie People berichtet, besuchte die Sängerin am Sonntag Bens gemietetes Haus in Brentwood, nur wenige Tage vor seinem 52. Geburtstag. Am selben Tag wurde J.Lo auch dabei gesehen, wie sie seinen Sohn Samuel (12), den er mit Ex-Frau Jennifer Garner (52) teilt, zum Einkaufen ins Einkaufszentrum begleitete. Ein Insider verrät dem Onlinemagazin, dass Jennifer weiterhin Zeit mit Bens Kindern verbringen möchte, bevor das neue Schuljahr beginnt.

Doch bedeutet das, dass die beiden ihr Liebescomeback feiern? Laut der Quelle ist wohl nichts ausgeschlossen. "Nur weil sie nicht immer mit Ben zusammen ist, heißt das nicht, dass sie seine Kinder nicht liebt", plaudert der Informant aus. Jennifer, die selbst 16-jährige Zwillinge mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony (55) hat, legt großen Wert darauf, ihre Familien zu vereinen. "Im vergangenen Jahr hat sie monatelang nach dem perfekten Haus für ihre Patchwork-Familie gesucht. Jetzt, wo sie zurück in L.A. ist, möchte sie vor allem noch schöne Momente mit ihnen genießen, bevor die Schule wieder beginnt und Violet aufs College geht", fügt der Insider hinzu.

Jennifers jüngster Besuch in L.A. folgte auf ihre Hausbesichtigungstour in Beverly Hills in der vergangenen Woche. Dort wurde sie bei der Besichtigung mehrerer Häuser gesichtet, da sie und Ben einen Neuanfang in einem neuen Zuhause wagen möchten. Ein weiterer Insider verriet People: "Ben geht es gut und er ist am glücklichsten, wenn er beschäftigt ist, was er in letzter Zeit ununterbrochen war." Zudem verbringt er viel Zeit mit seinen Kindern und wird von seiner Familie unterstützt. Derweil haben sich weder Jennifer noch Ben öffentlich zum aktuellen Stand ihrer Beziehung geäußert, aber die beiden scheinen sich darauf zu konzentrieren, das Beste aus ihrer Zeit miteinander zu machen.

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

