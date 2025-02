Blake Lively feuerte den Komponisten von "It Ends With Us"

Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) sorgen weiter für Schlagzeilen: Jetzt wurde bekannt, dass Blake während der Postproduktion des gemeinsamen Films It Ends With Us den renommierten Filmkomponisten Brian Tyler aus dem Projekt feuerte – ohne seinen fertigen Soundtrack auch nur anzuhören. Brian, der für zahlreiche Blockbuster wie "The Fast and the Furious" und "Iron Man 3" verantwortlich ist, wurde zwei Monate vor Filmstart überraschend durch Rob Simonsen und Duncan Blickenstaff ersetzt, die zuvor bereits für Blake Livelys Ehemann Ryan Reynolds (48) gearbeitet hatten. Laut dem Bericht von Daily Mail sei Brian über seine Entlassung "geschockt" gewesen.

Die Entscheidung, Brian zu ersetzen, führte zu heftigen Spannungen zwischen Blake, Justin und dessen Produktionsteam. Sie setzten sich zwar für den Verbleib des Komponisten ein, mussten sich jedoch letztendlich dem Willen der Hauptdarstellerin fügen. Der Komponist erhielt zwar die volle Vertragssumme ausgezahlt, bestand aber darauf, dass seine Ablösung geheim bleibt, um seinen Ruf nicht zu gefährden. Ein Insider behauptete zudem, Blake habe von Anfang an geplant, Brian zu ersetzen, da sie bereits eigene musikalische Wünsche im Kopf hatte.

Persönlich und beruflich scheint Blake weiterhin unter großem Druck zu stehen: Erst kürzlich hatte sie ihre ursprüngliche Klage erweitert und Justin neben sexuellem Fehlverhalten auch Verleumdung vorgeworfen. Ein Gerichtsdokument, das unter anderem Deadline vorlag, beinhaltete all die hinzugefügten Punkte. Darin stellte die Bekanntheit klar, dass sie angeblich nicht die einzige Frau am Set gewesen sei, die sich seinetwegen unwohl gefühlt habe. Weitere Frauen hätten wohl ihr gegenüber ähnliche Vorfälle geschildert und würden sogar als Zeuginnen vor Gericht aussagen.

