Leidet Colleen Hoover unter dem "It Ends With Us"-Drama?

Colleen Hoover sorgt mit ihren neuesten Social-Media-Beiträgen für Aufsehen. Die erfolgreiche Autorin von It Ends With Us behauptete in einer Instagram-Story, sie sei "pleite", nachdem ihr Merchandise stark reduziert wurde. "Stephanie, meine Chefin, hat alle meine Artikel auf neun Euro pro Stück gesetzt – das ist fast fünfmal weniger, als ich dafür bezahlt habe", erklärte Colleen scherzhaft. Gleichzeitig bezog sie sich auf Gerüchte, sie würde ihre Karriere beenden: "Vielleicht hat TMZ doch recht. Vielleicht feuere ich alle und gehe in Rente. Aber jetzt kann ich mir das nicht mehr leisten." Die humorvollen Videos scheinen bei einigen Fans einen anderen Eindruck hinterlassen zu haben, denn viele reagierten besorgt.

Neben den finanziellen Scherzen sorgten auch andere Clips für Verwunderung – etwa Colleens Experiment, Eiswürfel aus Diet Pepsi herzustellen. "Das könnte entweder mein Tiefpunkt oder die beste Idee meines Lebens sein", erklärte sie in einem Video. Die Beiträge der Autorin kommen nur kurz nach ihrer Rückkehr auf Instagram, nachdem sie Anfang des Jahres kurzzeitig ihren Account deaktiviert hatte. Nach Berichten über Spannungen zwischen den "It Ends With Us"-Darstellern Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) hatte Colleen außerdem alle Inhalte zum Filmprojekt von ihrer Seite gelöscht und öffentlich Blake ihre Unterstützung zugesprochen.

Die Autorin, die mit ihrem Werk Millionen von Lesern begeistert hat, zeigt sich trotz der schwierigen Situation kämpferisch und blickt zumindest beruflich in eine spannende Zukunft. Gleich drei weitere Werke von ihr sollen laut Hello! verfilmt werden, darunter "Regretting You", "Reminders of Him" und "Verity", in dem Anne Hathaway (42) die Hauptrolle übernehmen wird. So scheint die Bestsellerautorin trotz der Turbulenzen keineswegs in der Schreib-Pension zu sein – auch wenn sie dies in ihren Videos ironisch andeutete.

Dimitrios Kambouris/Getty Images, Dia Dipasupil/Getty Images Collage: Blake Lively und Justin Baldoni

Getty Images Autorin Colleen Hoover bei der Premiere von "It Ends With Us"

