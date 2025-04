"It Ends With Us"-Crewmitglied kritisiert Blake Livelys Art

Zwischen Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) läuft seit Ende vergangenen Jahres ein Rechtsstreit: Die Schauspielerin reichte eine Klage wegen unter anderem sexueller Belästigung gegen ihren It Ends With Us-Kollegen ein, auf die dieser ebenfalls mit einer Klage antwortete. Im australischen Nachrichtenformat "60 Minutes" reagiert nun ein Crewmitglied des Kinostreifens auf die Auseinandersetzung – und macht deutlich, auf der Seite des Regisseurs zu stehen. "Ich habe das Gefühl, dass Blake seine Freundlichkeit gerochen hat, sie für Schwäche hielt und versuchte, daraus einen Vorteil zu ziehen und die Macht zu ergreifen", erklärt Talia Spencer im Interview.

Die Storyboard-Künstlerin ist der Meinung, dass die Gossip Girl-Bekanntheit nicht nur versuchte, die kreative Kontrolle über das Projekt an sich zu reißen, sondern dass es ihr letztendlich sogar gelang. "Ich denke, es gab einen massiven Kompromiss in Bezug auf Justins ursprüngliche Vision für den Film", betont sie. Dabei war es eigentlich seine Sicht der Dinge, die Talia überzeugte, an der Romanverfilmung mitzuarbeiten. Sie habe zugesagt, weil sich der Jane the Virgin-Star "sehr um die Vision dessen, was wir hier zu tun versuchen, zu kümmern schien und nicht um den Ruhm." Darüber hinaus sei er einer "der wenigen Regisseure, für die ich gearbeitet habe, der freundlich und respektvoll war".

Der Konflikt zwischen Blake und Justin schlägt seit Monaten hohe Wellen in Hollywood – und ist allem Anschein nach auch noch weit vom Ende entfernt. Wie Daily Mail Anfang des Monats berichtete, spitzte sich die Lage kürzlich zu: Die "Für immer Adaline"-Darstellerin reichte eine Gegenantragsstellung ein, um die 400-Millionen-Dollar-Klage ihres Co-Stars abweisen zu lassen. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorging, beschuldigte sie ihn, die Opfer sexueller Belästigung zum Schweigen bringen zu wollen und bezeichnete seine Klage als massiven Angriff auf den Schutz von Belästigungsopfern. "Dies ist ein Versuch, sie rechtlich zu vernichten", hieß es außerdem.

Getty Images Justin Baldoni im August 2017

ActionPress / Kevin Mazur / NBC via Sipa USA Blake Lively im Februar 2025

