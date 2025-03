Fans sicher: Brandon Sklenar hält heimlich zu Justin Baldoni

Seit ihrer Arbeit an It Ends With Us liefern sich Justin Baldoni (41) und Blake Lively (37) eine ziemliche Schlammschlacht. Während sich viele Berühmtheiten von dem Streit distanzieren und zumindest öffentlich keine Seite wählen, wollen Fans nun Hinweise gefunden haben, wen Schauspieler Brandon Sklenar (34) heimlich unterstützen könnte: Der Filmstar trug bei der Vanity Fair Oscar Party in Beverly Hills eine florale Brosche, die Fans sofort an ein ähnliches Modell erinnerte, das sein "It Ends With Us"-Kollege Justin Baldoni bei der Premiere des Films am 6. August 2024 in New York getragen hatte. "Ist das nicht die gleiche Brosche, die JB bei der Premiere trug? Ist das ein Zeichen der Solidarität?", lautete es unter anderem auf X.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter ließ sich Brandon jedoch nicht auf eine klare Position zu einem der beiden Filmdarsteller festnageln. "Es ist eine schwierige Situation", merkte Justin und Blakes Co-Star während der Oscars-Afterparty an und wich aus: "Ich hoffe einfach, dass sich alle daran erinnern, worum es in dem Film geht und warum wir ihn überhaupt gemacht haben. Es geht um Liebe. Es geht darum, Frauen generell zu unterstützen und Menschen durch schwierige Zeiten zu helfen."

Der Hintergrund des Konflikts belastete die Beziehungen am Set erheblich. Blake erhebt gegen Justin schwere Vorwürfe der angeblichen sexuellen Belästigung und reichte Ende 2024 eine Klage ein. Justin reagierte daraufhin mit einer Verleumdungsklage in Millionenhöhe. Weitere Klagen und Gegenklagen folgten, und der daraus resultierende Rechtsstreit ist mittlerweile eine komplizierte und öffentlich ausgetragene Angelegenheit. Der Prozessbeginn wurde jedoch erst auf den 9. März 2026 festgelegt.

Getty Images Brandon Sklenar, Schauspieler

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively im Januar 2023 in New Jersey

