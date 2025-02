War Taylor Swift in "It Ends With Us"-Casting involviert?

Taylor Swift (35) sorgt erneut für Schlagzeilen, diesmal in Verbindung mit dem kommenden Film "It Ends With Us". Laut Aussagen des Schauspielers und Regisseurs Justin Baldoni (41) spielte die berühmte Sängerin eine Rolle bei der Besetzung der jungen Lily Bloom, die von Isabela Ferrer dargestellt wird. In einem TikTok-Video, das aktuell im Internet die Runde macht, erklärte Justin in einem Interview, dass er Isabelas Casting-Video sowohl Taylor als auch Blake Lively (37) gezeigt habe. Dabei seien sich die beiden sofort einig gewesen, dass Isabela perfekt für die Rolle sei. Taylor scheint außerdem eine zentrale Unterstützung für Blake gewesen zu sein, die an vielen Aspekten der Produktion beteiligt war – darunter auch die Verwendung von Taylors Song "My Tears Ricochet".

Die Geschichte hat jedoch eine unerwartete Wendung genommen. Laut TMZ ist Taylor nicht erfreut, in den rechtlichen Streit rund um die Produktion hineingezogen worden zu sein. Trotz Blakes Aussage, die 35-Jährige sei "durchgehend bei diesem Projekt dabei gewesen", soll die Sängerin beteuert haben, keine Partei bei Streitigkeiten um das Drehbuch ergriffen zu haben. Insider behaupten, Taylor fühle sich unwohl damit, dass ihr Name von Blake "ständig ins Gespräch gebracht" werde. Die Spannungen zwischen den Freundinnen könnten sich nach solchen Enthüllungen weiter zuspitzen, auch wenn Blake überzeugt ist, dass ihre Freundschaft unberührt bleibt.

Taylor ist nicht nur für ihre musikalischen Leistungen bekannt, sondern auch für ihre engen und oft öffentlich sichtbaren Freundschaften mit anderen Prominenten. Die innige Verbindung zwischen ihr und Blake reicht Jahre zurück. Blake und ihr Mann, Ryan Reynolds (48), sind langjährige Begleiter von Taylor und wurden oft bei gemeinsamen Veranstaltungen gesehen. Auch in Taylors Musik spielt diese Freundschaft eine Rolle: Die Namen der Reynolds-Lively-Kinder fanden bereits in ihren Songs Erwähnung. Ob und wie sich die derzeitigen Gerüchte auf die Dynamik der beiden Frauen auswirken, bleibt abzuwarten. Fans hoffen, dass die Verbindung zwischen den beiden Stars die aktuelle Kontroverse übersteht.

Getty Images, MEGA Collage: Blake Lively und Justin Baldoni

Instagram / taylorswift Originalbild von Taylor Swift und Blake Lively

