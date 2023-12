Sechs Monate Auszeit: Lewis Capaldi gibt Gesundheitsupdate!

Was für schöne Nachrichten von Lewis Capaldi (27)! Der Musiker hat sich im Juni dieses Jahres zurückgezogen, da er starke Probleme mit seinem Tourette-Syndrom und seiner mentalen Gesundheit hatte. Um sich zu erholen, gönnte er sich deshalb eine Pause von Konzerten und anderen öffentlichen Auftritten. Auch im Netz war es seitdem still um ihn – bis jetzt: Lewis meldet sich mit erfreulichen Neuigkeiten zurück!

In einem langen Statement auf Instagram betont der 27-Jährige, dass seine Auszeit "großartig" laufe: "Ich habe mit einigen unglaublichen Fachleuten zusammengearbeitet, die mir geholfen haben, mehr über das Tourette-Syndrom und Angstzustände zu lernen und besser damit umzugehen. Ich freue mich sehr, dass sich beides deutlich verbessert hat." Lewis bedankt sich außerdem bei seinen Fans für die tolle Unterstützung in den vergangenen Monaten. "Die Unterstützung war so groß wie nie zuvor, und ich freue mich mehr denn je darauf, irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft zu dem zurückzukehren, was ich liebe", schreibt der Schotte.

Ein bisschen Zeit nimmt er sich aber noch: "Ich möchte absolut sicher sein, dass ich zu 100 Prozent fit bin, bevor ich wieder auf die Bühne gehe!" Doch eine Überraschung hat Lewis zum Schluss in petto: Er bringt heute Nacht eine erweiterte Version seines zweiten Albums "Broken by Desire To Be Heavenly Sent" raus, auf der fünf neue Songs zu hören sind!

Getty Images Lewis Capaldi, Musiker

Jen Lowery / MEGA Lewis Capaldi bei den Grammys, Januar 2020

Getty Images Lewis Capaldi im Juni 2023

