Paris Fury unterstützt Molly-Mae nach Trennung von Tommy

Molly-Mae Hague (25) gab am Mittwoch ihre Trennung von Tommy Fury bekannt. Seitdem wurden Spekulationen laut, dass der Profiboxer eine Affäre gehabt haben soll. Sein Bruder Tyson Fury (36) und dessen Frau Paris scheinen die Influencerin in der schweren Zeit zu unterstützen. Ein Insider berichtet gegenüber Daily Mail: "Paris hat eine Nachricht geschickt, in der sie sagt, dass sie für sie da ist. Sie und Tyson haben Molly und Tommy vergöttert und sind traurig, dass es nicht geklappt hat." Ihre Priorität sei das Wohlbefinden der Love Island-Kandidatin.

Die Quelle behauptet allerdings, dass das Ehepaar keine Partei ergreifen wolle. Die zwei Paare waren häufig miteinander unterwegs, da die Brüder beide als Boxer tätig sind. "Paris und Molly haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Sie mussten beide lange Zeit alleine sein, während ihre Männer beim Training waren, und Paris wurde eine wirklich gute Freundin für Molly", erklärt der Informant im Gespräch mit der britischen Zeitung. Die Vier seien sogar zusammen in den Urlaub gefahren, von daher hoffe Tommys Ex-Verlobte, dass sie mit dem Pärchen in Kontakt bleiben kann.

Seit dem Liebes-Aus kann sich Molly auf ihre Liebsten verlassen. Fotos, die dem Blatt vorliegen, zeigen, wie ihr Papa mit ernster Miene zu ihrem Haus lief. In seiner Hand hielt Stephen dabei einen großen Blumenstrauß. Auch ihre beste Freundin Taylor Blue und ihre Managerin Fran Britton statteten der Unternehmerin einen Besuch ab. Auf den Paparazzi-Bildern ist zu sehen, wie sie sich mit dem Sicherheitspersonal der Britin unterhalten.

Getty Images Tyson Fury und Paris Fury, Ehepaar

Getty Images Molly-Mae Hague, TV-Star

