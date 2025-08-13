Tyson Fury und seine Frau haben ein drittes Mal geheiratet

Der Boxer Tyson Fury (37) und seine Frau Paris haben ein drittes Mal geheiratet! Die romantische Zeremonie fand in der Provence-Alpes-Côte d'Azur im Süden Frankreichs statt, wo das Paar sich erneut das Jawort gab. Paris und Tyson wurden bei diesem besonderen Ereignis von ihren sieben Kindern begleitet. Auf Instagram teilte der Profisportler emotionale Schnappschüsse des Tages und schrieb: "Paris und ich haben wieder geheiratet."

Die Liebesgeschichte der beiden begann vor vielen Jahren, als sie sich im Teenageralter kennenlernten. Ihre erste Hochzeit feierten sie im Jahr 2008 in Doncaster. Nur fünf Jahre später erneuerten sie ihre Gelübde bei einer Feier in New York City. Paris hatte schon vor Monaten angedeutet, dass sie ihre Ehegelübde erneut bekräftigen möchten. Das haben sie nun begleitet von ihrer Familie getan und offenbar eine wunderschöne Erinnerung geschaffen. "Wir hatten den schönsten Tag in Frankreich. Dieser Ort birgt für uns viele besondere Erinnerungen", schwärmte der 37-Jährige von der Feier.

Bevor Tyson Paris kennenlernte, war er ein echter Casanova. Im Podcast "Pat McAfee Show" bezeichnete er sich einst als "Lügner und Betrüger" und gestand, mit mehr als 500 Frauen intim geworden zu sein. Doch mit seiner Ehe änderte sich alles für den Sportler: "Ich habe mit dem Trinken und Ausgehen aufgehört. Ich kann jetzt aufstehen und die Kinder an einem Samstagmorgen irgendwohin bringen, anstatt bis zwölf Uhr im Bett zu liegen." Zeit für seine Kinder braucht der Boxer auf alle Fälle: Erst im September 2023 begrüßten die Briten ihr siebtes Kind auf der Welt.

Anzeige Anzeige

Instagram / tysonfury Paris und Tyson Fury während ihrer dritten Hochzeit im August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / tysonfury Tyson Fury, Paris Fury und ihre Kinder im August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyson Fury, 2023