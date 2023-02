Elle King über die Beziehung zu ihrem Vater Rob Schneider

Elle King (33) spricht jetzt Klartext. Die Sängerin hatte ihren ersten Erfolgshit mit dem Song "Ex's & Oh's", der auf YouTube inzwischen über 175 Millionen Aufrufe verzeichnet. Aber auch andere Lieder von ihr, wie "Drunk (And I Don't Wanna Go Home)", werden millionenfach gestreamt. Ihr Vater ist der berühmte Schauspieler Rob Schneider (59), der beispielsweise in dem Film "Kindsköpfe" zu sehen war. Doch Elle wollte sich nicht auf dem Erfolg ihres Vaters ausruhen. Jetzt sprach Elle über die schwierige Beziehung zu ihrem Vater.

"Ich wollte meine eigene Person sein. [...] Ich habe hart für meine Familie und für mich gearbeitet. Ich wollte mir ein eigenes Leben aufbauen", erzählte sie in einem Interview gegenüber dem People Magazine und führte weiter aus: "Ich wollte wissen, dass ich es geschafft habe." Sie habe in ihrer Jugend den Nachnamen ihrer Mutter angenommen, um Abstand zu ihrem Vater zu bekommen und ihr eigenes Ding zu machen. Sie habe nie das Kind von jemand Berühmtem sein wollen.

Und obwohl die Beziehung zu ihrem Vater zwischendurch ziemlich angespannt war, scheint wieder Harmonie eingekehrt zu sein. "Mein Vater und ich haben eine wunderbare und wirklich großartige, liebevolle Beziehung mit fantastischen Grenzen. Ich liebe meinen Vater so sehr", gestand Elle.

Anzeige

MEGA Elle King beim Tortuga Festival 2019

Anzeige

MEGA Rob Schneider im September 2022

Anzeige

Getty Images Elle King beim CMA Fest 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de