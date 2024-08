Sarah Harrison hatte "große Angst" vor ihrem Kaiserschnitt

Sarah Harrison (33) brachte vergangene Woche ihre dritte Tochter Alea per Kaiserschnitt zur Welt. In einer Instagram-Fragerunde gibt die Influencerin nun zu, dass sie bei dieser Geburt große Ängste durchlebt habe. Während sie sich beim Kaiserschnitt ihrer ersten Tochter Mia noch keine Sorgen gemacht hatte, weil sie nicht wusste, was auf sie zukommt, und bei der Geburt von Kyla zumindest durch die gleiche Klinik und das vertraute Ärzteteam beruhigt war, war die Situation bei Alea anders: "Diesmal hatte ich große Angst und hab auch viel geweint. Alles nicht immer so einfach. [...] Ich wusste nicht, was mich erwartet, und nach vier Jahren war alles nicht mehr so greifbar." Vor allem die neuen Umstände in Dubai und ein englisches Ärzteteam hätten ihre Unsicherheiten verstärkt.

Doch die 33-Jährige habe sich unbegründet Sorgen gemacht – der Schmerz bei Aleas Geburt sei im Vergleich zu ihren früheren Kaiserschnitten am geringsten gewesen: "Es war die schönste und schmerzärmste Bauchgeburt." Ihr habe es sehr geholfen, sich zu entspannen und tief durchzuatmen, erklärt Sarah: "Wie so eine Art Hypnose. Annehmen, akzeptieren und die Freude sollte überwältigen." Darauf, was ihr Körper geleistet hat, ist die frischgebackene Dreifach-Mama total stolz. "Ich gebe mir nun viel Zeit für meine Regeneration und achte auf meine Ernährung, um meinen Körper in dieser Zeit zu unterstützen. Ich fühle mich wohler und stärker nach dieser Geburt", schrieb sie eine Woche nach der Geburt zu einem Video, in dem sie ihren After-Baby-Body inklusive Narbenpflaster zeigte.

Sarah und Dominics (33) ersten beiden Töchter sind ganz vernarrt in ihre neue Schwester. Die sechsjährige Mia und die vierjährige Kyla hießen ihre Mama nach der Geburt mit Luftballons und Blumen willkommen. Nun leben sich alle zu Hause so richtig ein – dazu gehören auch viele Kuscheleinheiten, wie die einstige Der Bachelor-Kandidatin erklärt: "[Wir] lassen die Kinder jeden Tag mit ihrer Schwester kuscheln, finde das für ihre Bindung sehr wichtig." Sie und Dominic sind seit 2017 verheiratet und leben seit knapp vier Jahren in Dubai.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Alea

Instagram / sarah.harrison.official Mia Harrison, Kyla Harrison und Sarah Harrison im August 2024

