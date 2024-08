Cardi B will keine "emotionale Achterbahnfahrt" mit Offset

Cardi B (31) hat die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann Offset (32) eingereicht – und das, obwohl die Musiker ihr drittes gemeinsames Kind erwarten. Schon im Herbst 2020 wollte die "Bodak Yellow"-Interpretin einen Schlussstrich unter die Beziehung ziehen, entschied sich aber dazu, dem Vater ihrer Kinder noch mal eine Chance zu geben. Damit soll nun endgültig Schluss sein, wie ein Insider aus dem Umfeld der Rapperin gegenüber OK Magazine ausplaudert: "Sie sagt, dieses Mal ist es endgültig. Kein Hin und Her mehr."

"Cardi hat endlich die Nase voll. Sie will weg von der emotionalen Achterbahn, auf die Offset sie gebracht hat", will die Quelle wissen und nennt auch gleich Gründe für Cardis Entscheidung: "Die Betrugsgerüchte, die Lügen und all sein anderes Baby-Mama-Drama." Den gemeinsamen Kindern zuliebe wolle die 31-Jährige Offset erlauben, die Kids zusammen zu erziehen, aber: "Ihr Herz ist ihm gegenüber verschlossen."

Cardi und Offset sind seit 2017 miteinander verheiratet. Im Juli 2018 erblickte ihre gemeinsame Tochter Kulture Kiari Cephus (6) das Licht der Welt. Sohnemann Wave Set Cephus (2) kam rund drei Jahre später. Momentan ist Cardi mit ihrem dritten Kind schwanger. Das verkündete die baldige Dreifachmama stolz zu ein paar Schnappschüssen ihres Schwangerschaftsshootings auf Instagram: "Mit jedem Ende kommt ein neuer Anfang! Ich bin so dankbar, diese Zeit mit dir geteilt zu haben. Du hast mir mehr Liebe, mehr Leben und vor allem neue Kraft gebracht!"

Getty Images Cardi B, Musikerin

Getty Images Offset und Cardi B im September 2023

