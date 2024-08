Das ist über den Vater von Mette-Marits Sohn Marius bekannt

Vor wenigen Tagen wurde das norwegische Königshaus von gravierenden Neuigkeiten erschüttert: Marius Borg Høiby (27) wurde von der Polizei festgenommen und daraufhin wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung angeklagt. Nun wird das Leben der royalen Familie unter die Lupe genommen – besonders die Vergangenheit seiner Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit (50), steht dabei im Fokus. Denn Marius stammt gar nicht aus der aktuellen Ehe seiner Mama: Bevor sie sich in den Thronfolger von Norwegen verliebte, war Mette-Marit mit einem ganz normalen Mann liiert gewesen. Morten Borg stand vier Jahre lang an der Seite der zukünftigen Königin, bevor sich das Paar kurz nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes im Jahr 1997 trennte.

Kronprinzessin Mette-Marits wilde Vergangenheit sorgte zu Beginn ihrer Beziehung mit Kronprinz Haakon (51) immer mal wieder für Aufsehen. Sie hat wohl in ihrer Jugend ab und zu mit Drogen experimentiert. Wie Brisant jetzt berichtet, wurde auch Morten einige Jahre nach Marius' Geburt wegen Kokainbesitzes verurteilt. Und auch sein Sohn war bereits öfter mit Drogen in Kontakt gekommen, wie er in seinem ersten Statement nach seiner Festnahme beichtete: "Ich habe mehrere psychische Erkrankungen, die dazu führen, dass ich in meiner Kindheit und als Erwachsener immer wieder Probleme hatte und immer noch habe. Ich habe lange Zeit mit Drogenmissbrauch zu kämpfen gehabt und war deswegen bereits in Behandlung."

Am Mittwochabend bekannte sich Marius zu seiner Tat: Er ist in die Wohnung einer Bekannten eingebrochen und hat sie im Drogenrausch geschlagen und gewürgt. Dadurch erlitt das Opfer unter anderem eine Gehirnerschütterung. Obwohl Mette-Marit sich gegenüber der Presse noch nicht zu dem Vorfall geäußert hat, steht sie bereits mit der Geschädigten in Kontakt, wie der norwegische Palast in einem Statement bestätigte. Auch Morten schweigt bislang zum Verbrechen seines Sohnes.

Morten Borg & Mette-Marit mit Sohn Marius im August 2003, l.: Kronprinz Haakon von Norwegen

Getty Images Marius Borg Høiby, 2022

