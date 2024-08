Einschränkung mit Baby? Sofia Richie muss Abstriche machen

Baby Eloise beglückt seit rund drei Monaten das Leben von Mama Sofia Richie (25). Dass sich der Alltag mit einem Kind von jetzt auf gleich verändert, ist wohl kein Geheimnis. Das Model plaudert nun mit dem Wall Street Journal über ihr neues Leben als Mama und gewährt private Einblicke. In den ersten Tagen nach der Geburt sei die Tochter von Lionel Richie (75) durchgehend in Eloises Nähe gewesen, berichtet sie. Das habe sich nun aber geändert: "Jetzt ist sie in einem Alter, in dem sie feste Schlafzeiten hat, sodass sie über den Tag verteilt viele 90-minütige Nickerchen macht." Sofias Leben und alles, was sie zu tun habe, spiele sich momentan innerhalb dieser anderthalb Stunden ab.

Es gibt noch eine weitere Veränderung, mit der sich Sofia erst arrangieren musste. Die 25-Jährige ist ein sehr planvoller, organisierter Mensch, der viel Wert auf Sauberkeit und Ordnung legt – mit einem Baby ist das aber manchmal nicht zu vereinbaren. "Aber ich habe auch gelernt, diese Anforderungen lockerer zu sehen, denn wenn man ein Baby hat, ist das alles nicht mehr so wichtig. Außerdem habe ich gelernt, dass ich flexibler bin, als ich immer gedacht habe", betont Sofia.

Eloise ist die erste gemeinsame Tochter von Sofia und ihrem Ehemann Elliot Grainge. Sie und der Musikmanager verlobten sich vor rund zwei Jahren, heirateten ein Jahr später und konnten ihr Familienglück mit ihrer kleinen Tochter perfekt machen. Eine große Stütze der jungen Familie ist wahrscheinlich unter anderem Lionel. Erst kürzlich zeigte sich der Soulsänger im Interview mit E! News ganz begeistert über die Geburt seiner Enkelin: "Mein Baby hat gerade ein Baby bekommen." Eloise und ihr Großvater sollen eine Menge Spaß zusammen haben, wie der Grammy-Gewinner verriet.

Instagram / sofiagrainge Sofia Richie mit ihrer Tochter Eloise

Instagram / sofiarichie Lionel Richie und seine Tochter Sofia im Jahr 2021

