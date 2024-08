Stolzer Opa: Lionel Richie schwärmt von Tochter Sofias Baby

Im Mai dieses Jahres durften sich Sofia Richie (25) und ihr Partner Elliot Grainge über Nachwuchs freuen: Die kleine Eloise Samantha erblickte das Licht der Welt. Doch nicht nur die frischgebackenen Eltern sind überglücklich, auch Opa Lionel Richie (75) kann sein Glück kaum fassen. Dass seine jüngste Tochter Mama geworden ist, scheint den Grammy-Gewinner sehr zu bewegen. "Mein Baby hat gerade ein Baby bekommen", schwärmt der Soulsänger nun im Interview mit E! News. Auch über seine neugeborene Enkelin spricht der Musikproduzent in den höchsten Tönen. "Wir haben eine Menge Spaß zusammen", berichtet der stolze Großvater.

Trotz der Glücksgefühle kann sich der "We Are the World"-Interpret einen Spaß auf Kosten seiner Tochter nicht verkneifen. Offenbar ist es eine kleine Genugtuung für den Saxofonisten, dass jetzt auch Sofia lernt, was es heißt, ein Elternteil zu sein. "Ich kann sie jetzt aufziehen: 'Oh, du schläfst fast gar nicht, kann das sein?'", scherzt der ehemalige American Idol-Juror und fügt verschmitzt hinzu: "Tja, so ist das Leben als Eltern."

Lionel scheint in seiner Rolle als Großvater voll und ganz aufzugehen. Das könnte vielleicht daran liegen, dass der 75-Jährige darin schon seit Jahren geübt ist. Bereits im Jahr 2008 wurde der Musiker das erste Mal Opa. Seine älteste Tochter Nicole Richie (42) bekam ihr erstes Kind: Harlow Winter Kate erblickte das Licht der Welt. Ein Jahr später folgte bereits ein Geschwisterchen. Durch die Geburt des kleinen Sparrow James Midnight wurde Lionel im Jahr 2009 dann zum zweiten Mal Großvater.

Instagram / sofiarichie Lionel Richie und seine Tochter Sofia im Jahr 2021

Getty Images Lionel und Nicole Richie, April 2024

