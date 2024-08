Keine Körperverletzung: Skai Jackson wird nicht angezeigt

Vor wenigen Tagen wurde Disney-Star Skai Jackson (22) wegen leichter Körperverletzung festgenommen. Der Grund: Bei einem Ausflug mit ihrem Partner sei es zu einem Streit gekommen, bei dem Skai ihren Freund geschubst haben soll. Jetzt kann die Schauspielerin aufatmen – die Vorwürfe wurden fallengelassen. Wie TMZ berichtet, hat sich der zuständige Staatsanwalt dagegen entschieden, die "Jessie"-Bekanntheit anzuklagen. Das angebliche Opfer ihrer Taten weigerte sich, mit den Behörden zusammenzuarbeiten und hat außerdem keine Verletzungen. Weil Skai zudem frei von Vorstrafen ist, sei der Fall geklärt.

Aber was genau ist denn vorgefallen? Sicherheitskräfte auf dem Universal CityWalk beobachteten Skai und ihren Freund bei einem hitzigen Streit. Dabei soll sie ihn mehrmals heftig geschubst haben. Das Security-Personal hat daraufhin die Polizei verständigt, die die Schauspielerin für einige Stunden inhaftierte. Wie Zeugen gegenüber dem Online-Portal zur Zeit der Tat berichteten, bestritten sowohl Skai als auch ihr Partner, dass eine Festnahme nötig gewesen wäre. Angeblich haben sie angegeben, glücklich und verlobt zu sein – sie würden zudem ein Baby erwarten.

Skai hat sich bis jetzt nicht zu diesem Vorfall geäußert. Über ihren Partner ist so gut wie nichts bekannt, denn er steht nicht in der Öffentlichkeit. Die 22-Jährige hält ihr Privatleben so gut es geht vom Rampenlicht fern, weswegen sie auch keine Beiträge mit ihm im Internet teilt. Auf TikTok hielt sie einen kurzen Livestream ab, in dem sie stattdessen von ihren bevorstehenden Projekten erzählte. Angeblich hätte sie bis vor Kurzem noch eine neue Serie zu Ende gedreht, von der sie allerdings noch nicht viel verraten darf.

Getty Images Skai Jackson, 2020

Getty Images Skai Jackson, Schauspielerin

