Disney-Star Skai Jackson nach Streit mit Freund festgenommen

Skai Jackson (22), bekannt aus der Disney-Serie "Jessie", wurde wegen häuslicher Gewalt festgenommen. Wie TMZ berichtet, soll die Schauspielerin am Universal CityWalk einen hitzigen Streit mit ihrem Freund gehabt haben. Dabei soll die US-Amerikanerin ihren Partner mehr als einmal heftig geschubst haben. Sicherheitskräfte sahen die beiden und alarmierten die Polizei. Die Security-Mitarbeiter nahmen das Paar in Gewahrsam, bis die Polizisten ankamen. Die Beamten nahmen Skai anschließend wegen häuslicher Gewalt fest.

Sowohl die 22-Jährige als auch ihr Freund bestritten gegenüber den Beamten jegliche körperliche Auseinandersetzung und erklärten, sie seien glücklich verlobt und erwarteten ein Baby. Allerdings überprüften die Polizisten das vorhandene Videomaterial und bestätigten, dass Jackson ihren Freund tatsächlich gestoßen hatte. Daraufhin wurde sie wegen leichter häuslicher Körperverletzung festgenommen, verwarnt und nach einigen Stunden wieder freigelassen. Der Fall liegt nun zur Prüfung bei der Staatsanwaltschaft von Los Angeles County – ob es zu einer offiziellen Anklage kommt, ist demnach noch nicht entschieden.

Skai wurde mit ihrer Rolle der Zuri in "Jessie" im Alter von neun Jahren berühmt. Nach dem Ende der Show hatte sie Rollen in anderen Disney-Produktionen, war bei Dancing with the Stars dabei und hatte eine kleine Rolle in "Marvel Rising". Über ihren Freund ist wenig bekannt, da sie ihn bewusst aus der Öffentlichkeit heraushält und keine gemeinsamen Bilder auf ihren sozialen Medien teilt. Skai, die als Kinderschauspielerin berühmt wurde, schien bisher einen skandalfreien Weg eingeschlagen zu haben.

Getty Images Skai Jackson, Schauspielerin

Getty Images Skai Jackson bei der "König der Löwen"-Premiere in Hollywood

