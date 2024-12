Skai Jackson präsentiert stolz ihren Babybauch bei Premiere

Skai Jackson (22) zog bei der Premiere ihres neuen Films "The Man in the White Van" am Dienstagabend alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin betonte ihren Babybauch mit einem fließenden, einseitig schulterfreien Kleid in Braun, das sie elegant mit goldenen Accessoires abrundete. Ihre kunstvolle Hochsteckfrisur verlieh der 1,58 Meter kleinen Skai dabei zusätzliche Höhe und eine Extraportion Glamour. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die werdende Mutter in strahlender Pose auf dem roten Teppich.

Doch eine Sache wirft einen Schatten auf ihren beeindruckenden Auftritt. Der Vater ihres ungeborenen Kindes, Deondre Burgin, ist vor Kurzem festgenommen worden. Laut TMZ wurde der 25-Jährige im November wegen einer Verfehlung im Zusammenhang mit einer früheren Jugendstrafe verhaftet. Bereits im August hatte das Paar Schlagzeilen gemacht, als Skai selbst wegen häuslicher Gewalt verhaftet wurde. Der zuständige Staatsanwalt hatte sich schlussendlich jedoch dagegen entschieden, die "Jessie"-Bekanntheit anzuklagen. Sie selbst bezeichnete den Vorfall später als "nichts weiter als ein Missverständnis".

Zum Glück hat Skai in ihrer Mutter eine starke Stütze. Diese begleitete sie nicht nur zur Premiere, sondern steht ihr auch in turbulenten Zeiten stets zur Seite. Wie die "Camp Kikiwaka"-Darstellerin im Februar vergangenen Jahres gegenüber People verriet, verdankt sie ihrer Mutter nicht nur wertvolle Lektionen fürs Leben, sondern auch ihr Selbstbewusstsein: "Meine Mutter hat mir immer beigebracht, für mich selbst einzustehen und für das zu kämpfen, was richtig ist." Ein Rat, der ihr offensichtlich hilft, auch in stürmischen Momenten den Kurs zu halten.

Getty Images Skai Jackson, Schauspielerin

Getty Images Skai Jackson, 2020

