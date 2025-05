Skai Jackson erhebt schwere Missbrauchsvorwürfe gegen Ex

Die Schauspielerin Skai Jackson (23) hat schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Freund Deondre Burgin erhoben und rechtliche Schritte eingeleitet, um sich und ihren kleinen Sohn Kasai zu schützen. Wie unter anderem E! News berichtet, geht aus Gerichtsunterlagen hervor, dass die US-Amerikanerin am 19. Mai einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen Deondre gestellt hat. In diesem Zusammenhang schilderte sie beunruhigende Details von Vorfällen häuslicher Gewalt, die sich während ihrer Beziehung und ihrer Schwangerschaft zugetragen haben sollen. In einem besonders schockierenden Ereignis behauptet sie, dass ihr Ex ihr befohlen habe, während der Schwangerschaft Bleichmittel zu trinken, um das ungeborene Kind zu töten.

Details aus den Gerichtsunterlagen enthüllen eine Reihe von Gewalttaten, die Skai erlebt haben soll, darunter körperliche Angriffe, Drohungen und Sachbeschädigungen. Laut ihrer Aussage habe Deondre sie unter anderem geschlagen, gewürgt und bedroht, während sie ihr gemeinsames Baby auf dem Arm hielt. Im Zeitraum von sechs Monaten soll sie wöchentlich gewalttätige Übergriffe erduldet haben. Ein Vorfall im vergangenen Juni sei von extremer Eifersucht seitens ihres Ex-Partners ausgelöst worden, weil sie eine Nachricht von einem anderen Mann erhalten habe. Burgin soll daraufhin ihr Handy zerstört, sie gegen eine Küchenzeile gedrückt und gewürgt haben. "Er war eifersüchtig, dass ein Mann mir eine SMS geschickt hat, also hat er mein Telefon kaputtgemacht und mich gegen die Küchenarbeitsplatte gewürgt", so die "Sheroes"-Darstellerin.

All diese schlimmen Ereignisse scheinen Skai jedoch nicht die Freude an ihrer Mutterschaft zu nehmen. Die 23-Jährige, die als Disney-Kinderstar berühmt wurde, sprach öffentlich oft über die Herausforderungen und Freuden ihrer neuen Rolle als Mutter. Im Januar begrüßte sie ihren Sohn Kasai und zeigte sich stolz auf ihre Fähigkeit, das Leben mit Baby und Karriere zu jonglieren. Im Februar schwärmte Skai im Gespräch mit People bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit der Entbindung: "Ich liebe es, eine Mama zu sein. Es ist einfach so aufregend."

Anzeige Anzeige

Snapchat / skaijackk Deondre Burgin und Skai Jackson

Anzeige Anzeige

Getty Images Skai Jackson, Juli 2024

Anzeige Anzeige