Disney-Star Skai Jackson schwärmt von ihrem neuen Mamaleben

Skai Jackson (22), bekannt aus Disney-Produktionen wie "Jessie" und "Bunk'd", hat Anfang des Jahres ihren Sohn Kasai zur Welt gebracht und ist sichtlich begeistert von ihrer neuen Rolle als Mutter. Auf den NAACP Image Awards Creative Honors in Los Angeles, ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit der Geburt, schwärmte die Schauspielerin im Interview mit People: "Ich liebe es, eine Mama zu sein. Es ist einfach so aufregend." Das Event am 21. Februar war für Skai, die die Geburt ihres Sohnes im Januar über Social Media ankündigte, eine kleine Abwechslung – doch sie gab offen zu, dass sie Kasai bereits vermisst habe.

Die "unglaubliche Unterstützung" in ihrem Umfeld mache den Sprung ins Mutterdasein leichter, erklärte Skai. Ihren Partner möchte sie allerdings nicht öffentlich bekanntgeben. "Aber [Kasai] macht mir definitiv das Leben schwer", sagte sie im Interview. Auch wenn Kasai ihr einiges abverlange, sei die Erfahrung für sie wertvoll: "Er ist ein großer Junge und isst so viel – aber ich liebe es." Die Schauspielerin verriet: "Ich habe das Gefühl, dass Mutter zu sein und alles unter einen Hut zu bekommen, einer der schwierigsten Jobs ist, aber es ist ein so lohnender Job, weil ich es am Ende des Tages für ihn mache." Bereits während ihrer Schwangerschaft im letzten Jahr hatte Skai voller Vorfreude über dieses neue Lebenskapitel gesprochen, während sie gleichzeitig an neuen Projekten ihrer Schauspielkarriere arbeitete.

Die frischgebackene Mutter zog auch Parallelen zu ihrer eigenen Erziehung. Ihre Mutter, Kiya Cole, hatte sie als alleinerziehende Mama großgezogen und ihr dabei wichtige Werte mitgegeben. "Sie hat mir beigebracht, immer für das Richtige einzustehen und mich nicht kleinmachen zu lassen", resümierte Skai. Neben ihrer Schauspielkarriere, die bei Disney begann, konnte sie sich auch als Autorin etablieren. Derzeit genießt sie jedoch vor allem die Zeit mit Baby Kasai. Seine Ankunft teilte sie stolz mit einem Schnappschuss von den kleinen Händchen auf Instagram.

