Einen Monat nach Geburt: Skai Jackson strahlt auf Red Carpet

Skai Jackson (22), bekannt aus Disney-Produktionen wie "Jessie", hat bei den Essence Awards in einem atemberaubenden schwarzen Ensemble überzeugt – nur einen Monat nach der Geburt ihres ersten Kindes. Die Schauspielerin strahlte auf dem roten Teppich und präsentierte ihre beeindruckende Figur in einer Kombination aus Weste und Minirock. Ihr Sohn, Kasai, kam erst vor wenigen Wochen zur Welt. Vater des Kindes ist Skais Partner Deondre Burgin, der unter dem Namen "Yerkky Yerkky" auf Social Media bekannt ist. Allerdings konnte er bei der Geburt seines Sohnes nicht anwesend sein, da er zu diesem Zeitpunkt eine Haftstrafe wegen Verletzung seiner Bewährungsauflagen absitzen musste.

In einem Interview bei den NAACP Image Awards sprach Skai über ihren neuen Lebensabschnitt als Mutter. "Ich liebe es, eine neue Mama zu sein. Es ist einfach so aufregend", sagte sie gegenüber dem Magazin People. Gleichzeitig gestand sie aber auch, dass die ersten Wochen mit einem Neugeborenen erschöpfend sein können: "Er gibt mir definitiv einiges zu tun. Er ist ein großer Junge und isst so viel." Dennoch betonte die Schauspielerin, wie glücklich sie über den Familienzuwachs ist, und lobte ihre Unterstützer: "Ich habe ein großartiges Netzwerk. Es ist nicht immer einfach, aber ich bin so zufrieden." Für Skai hat diese intensive Erfahrung zudem eine neue Stärke in ihr geweckt.

Die Schwangerschaft und das frühe Muttersein verliefen für Skai jedoch nicht ganz ohne Kontroversen. Ihr Partner geriet kurz nach der Bekanntgabe der Schwangerschaft wegen eines angeblich abfälligen Kommentars in die Schlagzeilen, den er jedoch als Folge eines Hackerangriffs bezeichnete. Auch Skai selbst hatte in der Vergangenheit mit privaten Schwierigkeiten zu kämpfen. Im Sommer des Vorjahres kam es zu einem Vorfall, bei dem sie wegen einer angeblichen Auseinandersetzung mit ihrem Freund kurzzeitig festgenommen wurde. Die Anklage wurde später fallen gelassen, weil ihr Partner sich weigerte, mit den Behörden zusammenzuarbeiten.

Getty Images Skai Jackson, Schauspielerin

Instagram / skaijackson Skai Jacksons Baby

