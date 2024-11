Süße Nachricht: Disney-Star Skai Jackson wird erstmals Mama

Skai Jackson (22) könnte nicht glücklicher sein! Die ehemalige Disney-Bekanntheit hat bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Skai teilt die freudige Nachricht gegenüber People und verrät, dass sie gemeinsam mit ihrem Freund, dessen Identität sie bisher geheim hält, ihr erstes Baby erwartet. "Ich bin überglücklich, dieses neue Kapitel in meinem Leben zu beginnen. [...] Mein Herz ist so voll", freut sie sich. Mehr Details plaudert die werdende Mama vorerst nicht aus.

Trotz Skais Schwangerschaft setzt sie ihre Karriere fort und zeigt sich entschlossen, sowohl als werdende Mutter als auch als Schauspielerin neue Wege zu beschreiten. Im Dezember läuft ihr neues Filmprojekt mit dem Namen "The Man in the White Van" in den Kinos an. Unterstützung erhält die 22-Jährige in der aktuellen Zeit nicht nur von ihrem Partner, sondern auch von ihrer Mama. Mutter und Tochter stehen sich offenbar sehr nah und pflegen ein inniges Verhältnis, wie Skai im Februar vergangenen Jahres gegenüber demselben Newsportal durchblicken ließ: "Meine Mutter hat mir immer beigebracht, für mich selbst einzustehen, für das einzutreten, woran ich glaube, und für das zu kämpfen, was richtig ist. Ich danke ihr dafür, denn ohne sie hätte ich wahrscheinlich nicht das Selbstvertrauen, das ich jetzt habe."

In den vergangenen Monaten konnte Skai sich allerdings nicht wirklich mit Ruhm bekleckern. Denn die Schauspielerin wurde im August dieses Jahres wegen häuslicher Gewalt festgenommen. Laut TMZ brannten ihr während eines Streits mit ihrem Freund die Sicherungen durch. Skai soll ihren Partner mehrfach heftig geschubst haben. Anschließend wurde sie von Polizisten in Gewahrsam genommen. Konsequenzen musste sie nach diesem Vorfall aber nicht tragen, denn das mutmaßliche Opfer bestritt die Vorwürfe und weigerte sich, gegen seine Partnerin auszusagen.

Getty Images Skai Jackson bei der "König der Löwen"-Premiere in Hollywood

Getty Images Skai Jackson, Schauspielerin

