Kinderstar Skai Jackson ist zum ersten Mal Mutter geworden

Skai Jackson (22) verkündet ihren Fans eine freudige Neuigkeit auf Instagram. Die Schauspielerin ist zum ersten Mal Mutter geworden. Dies verrät die einstige Kinderdarstellerin mit einem niedlichen Foto, auf dem sie die kleinen Hände ihres Wonneproppens hält. Darauf tragen Mutter und Sohn abgestimmte Schlafanzüge in einem dunkelgrünen Karomuster. Das Gesicht des Babys ist auf dem Schnappschuss nicht zu erkennen. In der Bildunterschrift verriet sie allerdings den Namen ihres Kindes: Kasai. Details wie das Geburtsdatum oder das Geschlecht behält die stolze Mama erst einmal für sich.

Fans und Freunde der Schauspielerin sind begeistert von den Baby-News. Keke Palmer (31), die gerade mit ihrem neuen Film "One Of Them Days" einen Riesenerfolg feiert, kommentiert den Beitrag mit mehreren Herz-Emojis. Der Influencer Denzel Dion freut sich auch über die Geburt von Kasai und scheint dabei auch gleich das Geschlecht des Neugeborenen zu verraten: "Und hier ist er schon. Herzlichen Glückwunsch, Mama!", schreibt der Unternehmer.

Gerüchte über Skais Schwangerschaft gab es bereits seit Sommer des vergangenen Jahres. Im November bestätigte sie dann höchstpersönlich gegenüber People, dass sie ein Baby erwartete. "Ich bin überglücklich, dieses neue Kapitel in meinem Leben zu beginnen. [...] Mein Herz ist so voll", schwärmte die 22-Jährige.

Anzeige Anzeige

Instagram / skaijackson Skai Jacksons Baby

Anzeige Anzeige

Getty Images Skai Jackson, 2020

Anzeige Anzeige