Golden Bachelorette Joan Vassos bekam Schmuddelfotos im Netz

Ab dem 18. September wird Joan Vassos als The Golden Bachelorette Rosen an ihre Verehrer verteilen. Doch seit der Bekanntgabe kann sich die Single-Lady vor Nachrichtenanfragen von Männern nicht mehr retten. Im Gespräch mit Entertainment Weekly verrät sie, dass ihr Postfach in den sozialen Medien quasi "überschwemmt" wurde. Nicht alle Anwärter im Netz waren jedoch Gentlemen: "Ich bekam Penisfotos", berichtet die US-Amerikanerin und fährt fort: "Und ich habe Leute mit einem Fußfetisch. Sie wollten, dass ich ihnen Bilder von meinen Füßen schicke und würden mich dafür bezahlen. Eine Person bot mir an, alle Schuhe zu kaufen, die ich bei The Golden Bachelor trug. Das war beängstigend."

Von der Masse an Nachrichten war Joan sehr überfordert: "Ich hatte eine harte Zeit, diesen Prozess zu navigieren. Bei einer Dating-App werden sie sozusagen überprüft und man kann ein Profil sehen", erzählt die Reality-TV-Bekanntheit und ergänzt: "Ich habe nicht wirklich viel darauf geantwortet. Oder ich habe kleine Gespräche geführt und gesagt: 'Danke, du schmeichelst mir sehr', oder was auch immer." Ihr Nachwuchs zog dann die Reißleine. "Meine Kinder sagten: 'Gib mir dein Handy, Mama. Wir blockieren das alles'", verrät sie im weiteren Verlauf des Gesprächs.

Schon bald können die Fans Joans Liebesabenteuer bei dem US-Sender ABC verfolgen. 25 Männer werden dabei um das Herz der Schulverwalterin buhlen. Moderiert wird die Show von Jesse Palmer, der selbst vor rund 20 Jahren als Bachelor vor den Kameras nach der großen Liebe suchte. Doch welche Männer haben überhaupt eine Chance bei der 61-Jährigen? "Er muss noch alle seine Zähne haben, das ist gut. Ich will jemanden, der fit ist [...], der sich um sich selbst kümmert. Ich will jemanden, der aktiv ist", plauderte Joan im "Golden Hour"-Podcast aus.

Instagram / joan_vassos Joan Vassos, Golden Bachelorette 2024

Instagram / joan_vassos Joan Vassos, Reality-TV-Bekanntheit

