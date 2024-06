Diesen Rat gab Gerry Turner der neuen Golden Bachelorette

Gerry Turner war der allererste Golden Bachelor und weiß demnach am besten, was die Erfahrung für die kürzlich ernannte Golden Bachelorette Joan Vassos bereithalten wird. Da die beiden gute Freunde sind – sie kennen sich, seitdem Joan in Gerrys Staffel eine der Kandidatinnen war – gibt er sein Wissen gerne an Joan weiter. Im Interview mit Entertainment Tonight verrät die Bachelorette nun, was Gerry ihr geraten hat: "Er sagte, man müsse vom ersten Tag an offen und verletzlich sein, denn man habe nicht viel Zeit. Dies ist eine kurze Reise. Ich habe das Gefühl, dass vom ersten Tag an, vom ersten Gespräch an, alles, was man hier tut, wichtig ist."

Als erste Goldene Bachelorette gewählt worden zu sein, war für die US-Amerikanerin eine echte Überraschung. Ihre Reise bei The Golden Bachelor im vergangenen Jahr musste sie wegen eines Notfalls zu Hause frühzeitig abbrechen. Wie Joan weiter im Interview erzählt, dachte sie, es würde sich deswegen keiner an sie erinnern. Dass sie doch noch mal die Chance hat, ihre große Liebe im TV zu finden, freut sie sehr – aber es macht sie auch nervös. Sie vergleicht ihre neue Position oft mit der ersten "normalen" Bachelorette, Trista Sutter (51), die ihren Auserwählten von damals geheiratet und eine glückliche Familie gegründet hatte. "Sie hatte das perfekte Ende während ihrer Reise und ich hoffe, dass ich ein genauso schönes Ende finden kann. Das ist eine Menge Druck," gibt die Blondine zu.

Die Reise dürfte für Joan schon bald losgehen. Vor zwei Wochen teilte sie das letzte Update aus ihrer Heimat im Netz: Ein Video von sich, wie sie ihren Koffer packt. Dazu schrieb sie, wie aufgeregt und nervös sie ist. Und wie schwer es ihr fiel, sich von ihrer Familie zu verabschieden. Die muss sie immerhin sieben Wochen lang zurücklassen. Aber für die große Liebe ist es ihr das wert, denn die alternativen Dating-Apps kommen für die 61-Jährige nicht infrage.

Anzeige Anzeige

Instagram / joan_vassos Joan Vassos, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / joan_vassos Joan Vassos, Golden Bachelorette 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Gerrys Ratschlag an Joan? Ich finde, er hat total Recht! Ich finde, er macht viel zu viel Drama. So ernst ist die Sache nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de