Wann plant Golden Bachelorette Joan Vassos ihre Hochzeit?

Die ehemalige Golden Bachelorette Joan Vassos und ihr Verlobter Chock Chapple lassen sich mit den Hochzeitsvorbereitungen Zeit. Wie das Paar in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram verrät, haben sie noch keinen festen Termin für eine Heirat. "Vielleicht Ende 2025 oder 2026", fügt Chock gelassen hinzu. Bevor es ans Eingemachte geht, nutzen die TV-Bekanntheiten die Zeit, um einander noch besser kennenzulernen – immerhin trafen Joan und Chock erst vor wenigen Monaten bei "The Golden Bachelorette" aufeinander.

Bereits kurz nach ihrer Verlobung im "The Golden Bachelorette"-Finale im November 2024 erklärten Joan und Chock gegenüber Us Weekly, dass sie sich keinen Stress machen wollen. "Ich will jetzt nicht noch eine Sache, die ich planen muss", sagte Joan und schloss zudem eine baldige, öffentlich übertragene Hochzeit aus. "Wenn wir zusammenkommen für eine Hochzeit, die vielleicht eine TV-Hochzeit sein könnte, vielleicht auch nicht, wird es nicht in drei Monaten sein", erklärte die 62-Jährige und betonte weiter, dass es frühestens in ein paar Jahren so weit sein könnte. Die beiden konzentrieren sich erst einmal darauf, ihre Lebenssituationen zu vereinen: Während Joan in Maryland lebt, wo auch ihre Kinder und Enkelkinder ansässig sind, betreibt Chock ein Geschäft in Kansas. Ein neues Zuhause soll nun in New York City gesucht werden, einer Stadt, die für beide ein lang gehegter Traum ist.

Sowohl für Joan als auch für Chock wäre das nicht die erste Hochzeit. Die ehemalige Rosenkavalierin war zuvor mit ihrem verstorbenen Ehemann John Vassos verheiratet, mit dem sie vier Kinder hat. Chock bringt aus seiner Ehe mit Ex-Frau Heather zwei Kinder mit in die neue Beziehung. Nach dem Ende ihrer jeweiligen Ehen wollten sie der Liebe noch eine Chance geben – mit Erfolg. "Wir sind der lebende Beweis dafür, dass es immer noch Hoffnung gibt, selbst in unserem Alter", schwärmte Joan im großen "The Golden Bachelorette"-Finale im November.

Instagram / joan_vassos Chock Chapple und Joan Vassos, "Golden Bachelorette"-Teilnehmer

