Mit ihm verlobt sich Joan im "Golden Bachelorette"-Finale

Joan Vassos' Reise als Golden Bachelorette ist an ihrem Ende angekommen. Im Finale der Kuppelshow für lebensältere Singles muss sich die Schulleiterin aus Maryland zwischen Chock Chapple und Guy Gansert entscheiden. Noch vor den Dream-Dates gibt die Blondine Guy den Laufpass, weil ihre Gefühle für den anderen Mann zu stark seien. Kurz darauf geht Chock dann am Strand von Bora Bora vor ihr auf die Knie und fragt: "Joan, willst du mich heiraten?" Für die Rosenkavalierin kommt nur eine Antwort infrage: "Natürlich!"

Die Reise von Joan und Chock begann vielversprechend. Schon bei ihrem ersten Einzeldate im Disneyland funkte es zwischen den beiden. Im Finale gesteht die stolze Großmutter dem Versicherungskaufmann zum ersten Mal, dass sie ihn liebt. "Wir sind der lebende Beweis dafür, dass es immer noch Hoffnung gibt, selbst in unserem Alter. Ich habe bis zu diesem Moment an diesem unglaublichen Ort gewartet, um dir zu sagen, dass ich dich liebe und den Rest meines Lebens mit dir verbringen möchte", offenbarte die 61-Jährige.

Bevor Joan die goldene Bachelorette wurde, nahm sie als Kandidatin an der ersten Staffel von The Golden Bachelor teil. Gerry Turner entschied sich zwar nicht für sie, allerdings wurden die beiden gute Freunde. Im Gespräch mit ET erzählte die vierfache Mutter, dass der Realitystar ihr einen Rat mit auf den Weg gab: "Er sagte, man müsse vom ersten Tag an offen und verletzlich sein, denn man habe nicht viel Zeit. Dies ist eine kurze Reise. Ich habe das Gefühl, dass vom ersten Tag an, vom ersten Gespräch an, alles, was man hier tut, wichtig ist."

Instagram / joan_vassos Chock Chapple und Joan Vassos, "The Golden Bachelorette"-Paar

ABC/Brian Bowen Smith Der US-Bachelor Gerry Turner

