Alle Infos zur allerersten "The Golden Bachelorette"-Staffel

Fans aufgepasst! In wenigen Wochen hat das lange Warten endlich ein Ende: Am 18. September startet in den USA die erste Staffel von "The Golden Bachelorette". Dann wird Joan Vassos (61) als erste Senior-Rosenkavalierin auf die aufregende Suche nach ihrem Traummann gehen. Moderiert wird die neue Datingshow von Jesse Palmer, der bereits selbst vor rund 20 Jahren als Bachelor im Fernsehen zu sehen war.

Insgesamt buhlen 25 attraktive Single-Männer um das Herz der 61-Jährigen. Ob ihr passender Deckel dabei sein wird? In einer Folge des "Golden Hour"-Podcasts plauderte Joan bereits aus, auf welche Eigenschaften sie bei einem potenziellen Partner achtet. "Ich habe kein Problem mit einem glatzköpfigen Mann. Mein verstorbener Ehemann hatte eine Glatze, und ich fand ihn sehr sexy, also ist das in Ordnung", verriet sie und fügte hinzu: "Er muss noch alle seine Zähne haben, das ist gut. Ich will jemanden, der fit ist [...], der sich um sich selbst kümmert. Ich will jemanden, der aktiv ist."

Für Joan ist es nicht die erste Teilnahme an einer Datingshow: Im vergangenen Herbst war sie eine der Kandidatinnen, die um das Herz von Gerry Turner in der ersten Staffel von The Golden Bachelor kämpfte – allerdings ohne Erfolg. In der dritten Folge verließ sie die Sendung freiwillig. Bei den Zuschauern galt Joan bereits damals als absolute Favoritin.

Instagram / joan_vassos Joan Vassos, Reality-TV-Bekanntheit

ABC/Brian Bowen Smith Gerry Turner, der Golden Bachelor 2023

