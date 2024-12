Joan Vassos und Chock genießen erste Feiertage als Familie

Joan Vassos und Chock Chapple feiern ihre ersten gemeinsamen Feiertage als Paar. Die ehemalige Golden Bachelorette und ihr Verlobter verbrachten ein harmonisches Thanksgiving in Maryland, umgeben von Joans und Chocks Kindern. Gemeinsam posteten die Reality-TV-Stars auf Instagram: "Erstes Thanksgiving in Maryland mit der Vassos-Truppe und den Chapple-Kids. So viel, wofür wir dankbar sein können – Familie, Lachen und der Beginn neuer Traditionen." Unter anderem zeigt eine Aufnahme der Fotoreihe die beiden fröhlich mit dem Sohn und der Tochter von Chock sowie einer von Joans Töchtern.

Auch nach dem Thanksgiving-Fest blieben Joan und Chock in festlicher Stimmung und zeigten auf der Social-Media-Plattform ihren weihnachtlich geschmückten Baum, der mit einem besonderen Schmuckstück dekoriert war: Einer Kugel mit der Aufschrift "The Golden Bachelorette" – ein Hinweis auf die Show, in der sich beide kennenlernten und verlobten. "Unser erstes goldenes Weihnachten", kommentierte das Paar den Post.

Erst vor wenigen Wochen wurde das Finale von "The Golden Bachelorette" ausgestrahlt, bei dem sich Joan zwischen den zwei Kandidaten Chock und Guy Gansert entscheiden musste. Noch vor den Dreamdates gab sie Letzterem jedoch bereits den Laufpass, da sie sich in einen anderen Mann verliebt hatte. Kurz darauf ging Chock dann am Strand von Bora Bora auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen: "Joan, willst du mich heiraten?" Die Rosenkavalierin nahm den Antrag freudestrahlend an.

Instagram / joan_vassos Chock Chapple und Joan Vassos, Dezember 2024

Instagram / joan_vassos Chock Chapple und Joan Vassos, "The Golden Bachelorette"-Paar

