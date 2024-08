Spontan: Ed Sheeran überrascht Fans im Supermarkt mit Pizza

Da staunen die Fans von Ed Sheeran (33) in dem Londoner Supermarkt Sainsbury's nicht schlecht! Der "Shape Of You"-Interpret überrascht hier Hunderte Fans, die nur ihren normalen Wocheneinkauf machen wollen. Wie man auf Bildern sieht, die DailyMail vorliegen, fährt Ed mit einem orangefarbenen Wagen vor und serviert den Besuchern Pizza. Mit der Aktion will er für seine Tingly Ted's Hot-Soße Werbung machen – indem er diese auf spezielle Art und Weise in Gebrauch bringt: Er verteilt sie in Form von Autogrammen auf allen möglichen Lebensmitteln, wie zum Beispiel auf einem Brokkolikopf. "Es war super aufregend, bei Sainsbury's vorbeizuschauen und einige Kunden zu überraschen", freut sich der Sänger über seinen Überraschungsauftritt.

Auch bei den Fans kommt der spontane Auftritt sehr gut an – auf Instagram schwärmen sie von dem 33-Jährigen. "Der unvorhersehbarste Morgen meines Lebens! In der einen Minute kaufe ich für meine Eltern ein, in der nächsten serviert mir Ed Sheeran Nachos mit scharfer Soße", witzelt ein Nutzer. Über die kreative Art, Autogramme zu geben, freuen sich seine Fans total. "Wer sonst kann Dinge in scharfer Soße unterschreiben?", "Ich bekomme meine eigene Unterschrift nicht mal mit einem Stift hin, vielleicht probiere ich es mal mit dieser Soße" oder "Legendär, wie er einen Brokkoli signiert", schreiben einige Fans auf der Social-Media-Plattform.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Ed seine Fans spontan überrascht. Auf Instagram teilte der Sänger einen Clip, in dem man sieht, wie er einem Ehepaar in Las Vegas ein Privatkonzert gibt. "Habe eine Hochzeit gecrasht, das ist wirklich magisch", schrieb er zu dem Video. Zum krönenden Abschluss bekam das Brautpaar dann noch ein gemeinsames Erinnerungsfoto mit dem Briten.

Getty Images Ed Sheeran bei der Met Gala 2024

Getty Images Ed Sheeran im Juni 2023

