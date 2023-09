Mit privatem Konzert: Ed Sheeran crasht Las-Vegas-Hochzeit

Ed Sheeran (32) liefert eine große musikalische Überraschung. Der Sänger zählt zu den berühmtesten Persönlichkeiten der Musikwelt. Mit Megahits wie "Shape of You" und "Perfect" begeistert er Millionen von Menschen über den gesamten Globus. Dabei beweist er diesen auch immer wieder, wie bodenständig er trotz seines Erfolgs geblieben ist. Nun zeigte sich der Rotschopf erneut von seiner nahbaren Seite: Ed überraschte ein Hochzeitspaar mit einem Privatkonzert.

Die frisch Vermählten werden nicht schlecht geschaut haben, als ihnen der berühmte Musiker während ihrer Trauung in der Little White Chapel in Las Vegas unerwartet ein Ständchen sang. "Habe eine Hochzeit gecrasht, das ist magisch", schreibt Ed zu einem Video des Moments, das er via Instagram teilt. Das Besondere an der ganzen Aktion: Der gewählte Song des 32-Jährigen war kein Geringerer als der erste Track mit dem Titel "Magical" seines bisher unveröffentlichten Albums "Autumn Variations". Zum krönenden Abschluss bekam das Brautpaar dann noch ein gemeinsames Erinnerungsfoto mit dem Briten.

Doch ist das nicht das erste Mal, dass der "Galway Girl"-Interpret für einen Überraschungsmoment sorgt. Erst im vergangenen Monat hatte er ganz selbstverständlich Hotdogs an seine Fans verteilt. Via Twitter hatte der Laden The Wiener's Circle das Ganze geteilt und dazu geschrieben: "Unser neuester Praktikant Ed Sheeran muss noch viel lernen, er ist viel zu korrekt und freundlich."

