Ex-Bachelor Ben Higgins und Jessica erwarten ihr erstes Baby

Es gibt freudige Nachrichten von Ben Higgins und seiner Ehefrau Jessica Clarke. Der ehemalige Der Bachelor-Star wird erstmals Papa. Das teilen der US-Amerikaner uns seine Liebste in einem Reel auf Instagram mit. In dem emotionalen Video sind einige Momente aus dem Leben des Paares zu sehen wie beispielsweise seine Verlobung oder Trauung. "Das nächste Kapitel in unserer Liebesgeschichte! Unser kleines Mädchen kommt im Februar", enthüllen beide zudem.

Über die zuckersüßen Babynews freuen sich besonders die Fans der beiden. In der Kommentarspalte lassen sie zahlreiche Glückwünsche dar. "Ich beiden werdet wundervolle Eltern sein. Dad Modus aktiviert!", heißt es beispielsweise und lautet ferner: "Oh mein Gott, Jessica. Dein Baby wird so niedlich sein. Ich bin, freue mich so sehr für euch zwei."

Mit seiner Jessics geht Ben bereits seit 2019 gemeinsam durchs Leben. Die Beziehung mit ihr machte er damals auf Social Media öffentlich. "Ich habe dieses Mädchen zu lange vor euch geheim gehalten! [...] Ich bin ein Risiko eingegangen und ich bin froh, dass ich es getan habe", verkündete er voller Freude auf dem Onlineportal und sprach in den höchsten Tönen von seiner Liebsten: "Sie ist etwas Besonderes und ich bin gespannt, wohin uns das Leben führen wird"

Anzeige Anzeige

Instagram / jessclarke_ Jessica Clarke Higgins und Ben Higgins

Anzeige Anzeige

Instagram / higgins.ben Jessica Clarke Higgins und Ben Higgins

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Ben und Jessica bald den Namen ihres Mädchens verraten? Ja! Das kann ich mir gut vorstellen. Nee, das denke ich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de