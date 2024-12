So halten Ben Higgins und Jessica ihre Beziehung lebendig

Für Ben Higgins und Jessica Clarke könnte die Vorfreude auf ihr erstes Kind kaum größer sein – und dabei bleibt die Beziehung der beiden frisch und voller Leichtigkeit. Anlässlich ihrer Babyparty am 5. Dezember sprach der ehemalige US-Bachelor mit People und fand rührende Worte für seine Ehefrau, die im Februar ihr erstes gemeinsames Kind erwartet. "Es ist ihrer Energie zu verdanken", schwärmte Ben und lobte Jessica dafür, dass sie trotz Schwangerschaftsmüdigkeit aktiv daran arbeite, ihre Partnerschaft lebendig zu halten. Ob Filmabende oder romantische Dates: Für die beiden gehören solche Momente weiterhin zum Alltag.

Auch auf den neuen Familienalltag bereiten sich die zwei intensiv vor. Das Babyzimmer sei bereits vollständig eingerichtet – ein Projekt, das Ben so früh wie möglich abhaken wollte. "Ich habe es gemacht. Meine Mama hat geholfen, Jessica hat mit angepackt, und jetzt ist es fertig", berichtete er stolz. Die Entscheidung, das Projekt frühzeitig abzuschließen, kam nicht von ungefähr: "Sobald ich wusste, dass meine Frau schwanger ist, habe ich losgelegt, weil ich wusste, dass ich am Ende Panik schieben würde." Trotzdem gestand der baldige Papa, dass ihm die Schwangerschaft mitunter surreal vorkommt. "Manchmal, wenn Jessica von der Arbeit nach Hause kommt, denke ich: 'Whoa, du bist schwanger, das hatte ich schon wieder vergessen!'", witzelte er.

Die freudige Erwartung ihrer kleinen Tochter zeigt sich bei Ben und Jessica nicht nur in der Planung, sondern auch in liebevollen Alltagsritualen. Ben verriet, dass die beiden jeden Abend eine besondere Routine haben: "Jessica zieht ihr Shirt hoch, und ich lege meinen Kopf auf ihren Bauch und spreche mit unserem Baby. Wir teilen ähnliche Träume, Hoffnungen und Ängste, von denen ich ihr erzähle." Das Paar, das seit November 2021 verheiratet ist, verkündete die Schwangerschaft im August mit einem berührenden Instagram-Reel. "Das nächste Kapitel in unserer Liebesgeschichte!", schrieben sie und gewährten Einblicke in ihre schönsten gemeinsamen Momente.

Getty Images Ben Higgins, US-Bachelor 2016

Getty Images Jessica Clarke und Ben Higgins

