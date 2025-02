Ben Higgins und Jessica Clarke feiern Geburt ihrer Tochter

Ben Higgins und seine Frau Jessica Clarke sind erstmals Eltern geworden. Das Paar, das seit November 2021 verheiratet ist, begrüßt nun voller Freude eine Tochter in ihrer Familie! Auf Instagram teilt der TV-Star am Donnerstag die süße Nachricht mit aller Welt – und verrät direkt den Namen: "Unser kleines Mädchen Higgins hat das Licht der Welt erblickt." Jessica, die auf dem geposteten Foto zusammen mit ihrem Baby im Krankenhausbett liegt, sei laut Ben wohlauf.

Der stolze Papa schwärmt zudem in dem Post: "Ich habe noch keine Worte für das, was passiert ist [...]." Über die kleine Tochter, deren Gesicht auf dem Bild mit einem Emoji verdeckt ist, fügt er total begeistert hinzu: "Sie ist wunderschön." Natürlich sind auch die Fans des Paares völlig aus dem Häuschen – so überhäufen die Follower den besagten Beitrag mit etlichen Herz-Emojis und liebevollen Glückwünschen.

Bereits im vergangenen August hatten Ben und Jessica angekündigt, dass sie im Februar 2025 ein kleines Mädchen erwarten. Die Freude über ihre Schwangerschaft teilten sie schon zu diesem Zeitpunkt in einem emotionalen Instagram-Video. Darin zeigten sie besondere Momente ihrer Liebesgeschichte – von der Verlobung bis zu rührenden Szenen ihrer Hochzeit. "Das nächste Kapitel in unserer Liebesgeschichte! Unser kleines Mädchen kommt im Februar", enthüllten beide als Highlight des Clips.

Instagram / higgins.ben Jessica Clarke Higgins und Ben Higgins

Instagram / jessclarke_ Ben Higgins und Jessica Clarke Higgins

