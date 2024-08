Im Kilt: König Charles III. besucht schottische Ehrengarde

König Charles III. (75) genießt derzeit seine Sommerpause auf Schloss Balmoral in Schottland. Doch offenbar kann der Monarch es nicht lassen, selbst in seinem Urlaub zu arbeiten. Denn wie neue Fotos zeigen, stattete der britische König der Ehrengarde der Balaklava Company des Royal Regiment of Scotland einen Besuch ab. Passend zu dem historischen Anlass erschien der 75-Jährige in einem traditionellen Outfit. Neben einem Schottenrock trug er lange Socken und ein klassisches braunes Jackett. Der Royal schien in bester Stimmung zu sein: Wie Hello! berichtet, stimmte er erst gut gelaunt die Nationalhymne an und begrüßte dann zahlreiche Einwohner.

In der schottischen Sommerresidenz verbringt Charles seine Sommerpause offenbar nicht allein. Sein ältester Sohn Prinz William (42), dessen Frau Prinzessin Kate (42) und ihre Kinder sollen im Laufe der Woche ebenfalls anreisen. Um die Zeit mit seiner Familie in vollen Zügen zu genießen, soll das Familienoberhaupt eine interessante Regel für die gemeinsamen Tage aufgestellt haben. Laut Berichten von Express wünscht sich König Charles ein Verbot für Mobiltelefone. "Es gab eine sanfte Ermahnung, dass Social-Media-Posts und Fotos von Familienveranstaltungen zu vermeiden sind", verriet ein Informant vor wenigen Tagen.

Bei dem alljährlichen Sommerurlaub in Schloss Balmoral treffen zahlreiche Familienmitglieder des britischen Königshauses zusammen. Nur Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (43) werden wohl auch in diesem Jahr fehlen. Laut einem Informanten von Express sollen die royalen Ausreißer trotz ihrer Abwesenheit in Schottland zum Thema werden: "Die königliche Familie trifft sich in Balmoral, um eine Reihe von Themen zu besprechen, und eines davon wird die Zukunft des Herzogs und der Herzogin von Sussex sein." Könnten ihnen eventuell sogar ihre königlichen Titel entzogen werden?

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles, Monarch

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Kolumbien

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den traditionellen Kilt von König Charles? Sehr stilvoll. Der Schottenrock steht ihm ausgesprochen gut. Das Outfit trifft nicht wirklich meinen Geschmack... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de